Yeni Parti Aşılar Gelirken Bilim Kurulu Bugün Toplanıyor

Corona virüsü Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanıyor. Kurul toplantıda, yaklaşan 1 Haziran tarihinden itibaren kademeli normalleşme kurallarını masaya yatıracak.

Bilim Kurulu’nun 1 Haziran’dan itibaren kademeli normalleşmenin nasıl devam etmesi gerektiğine dair tavsiye kararları alması bekleniyor. Kurul ayrıca aşılama programını da görüşecek. Türkiye, sonbahara kadar yaklaşık 120 milyon doz BioNtech aşısı almak üzere anlaşma yapmıştı.

Yeni parti aşılar geldi

Bu çerçevece Almanya’dan alınan Pfizer-BioNtech aşılarının ilk partisinin bugün Ankara’ya geldiği belirtildi. Türkiye, bugüne dek 6,1 milyon doz BioNtech aşısı aldı. Son olarak yapılan Bilim Kurulu toplantısında Sağlık Bakanı ve BioNtech kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin Haziran ayı için 30 milyon doz aşının Türkiye’ye teslim edileceğini açıklamışlardı.

Belirlenen teslimat planı çerçevesinde 15 Haziran’a kadar 14 milyon 200 bin dozun Türkiye’ye geleceği duyurulmuştu. Bugün Ankara’ya kaç doz aşının ulaştığına dair yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı.

Türkiye, Pfizer-BioNtech aşısının 2 ila 8 derece sıcaklıklarda bir ay saklanabileceğinin açıklanmasının ardından hastaneler haricinde aile sağlığı merkezlerinde de bu aşıyı yapmaya başlamaya hazırlanıyor.

Pfizer-BioNtech aşısı haricinde Türkiye, 100 milyon doz Çin Sinovac ve 50 milyon dozda Rus Sputnik aşısı almak üzere anlaşmalar yaptı.

