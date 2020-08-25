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Yeni parti için son dakika gelişmesi! Rıfat Serdaroğlu'nun 'Doğru Parti'si kuruluyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.08.2020 10:29 | Son Güncelleme

Eski Sağlık ve Devlet Bakanı Rıfat Serdaroğlu tarafından kurulan ‘Çoban Ateşi Hareketi' bugün kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı’na vererek Doğru Parti adıyla siyasi hayatına başlıyor.

Yeni parti için son dakika gelişmesi! Rıfat Serdaroğlu'nun 'Doğru Parti'si kuruluyor

Türk siyasetine bir yeni parti daha katılıyor. Eski Sağlık ve Devlet Bakanı Rıfat Serdaroğlu tarafından kurulan ‘Çoban Ateşi Hareketi', resmen partileşme kararı aldı.

YENİ PARTİNİN ADI: DOĞRU PARTİ

Serdaroğlu ve arkadaşlarının başlattığı Çoban Ateşi Hareketi, bugün kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı’na vererek Doğru Parti adıyla siyasi hayatına başlıyor.

Parti kurucularının bugün Anıtkabir'i ziyaret etmesi bekleniyor.

RIFAT SERDAROĞLU KİMDİR?

RIFAT SERDAROGLU KIMDIR

1948 yılında İzmir Bergama'da doğdu. Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Maliye Bölümü mezunu. Adalet Partisi Bergama İlçe Başkanlığı yaptı. 1977'de aynı ilçenin belediye başkanlığı görevlerinde bulundu. 1984 yılında DYP İzmir il teşkilatının kurucuları arasında yer aldı. 1985'te ilk kongrede il başkanı seçildi. Parlamento öncesinde serbest çiftçilik yaptı. 1991 Genel Seçimlerinde İzmir 3. bölgeden milletvekili oldu.

1993 yılında Tansu Çiller kabinesinde Sağlık Bakanı olarak görev yaptı. DYP'de yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı ve teşkilatlanmadan sorumlu genel başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. ANAP'a geçti.Yeniden İzmir milletvekili seçildi. Evli iki çocuk babası. İngilizce biliyor.

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