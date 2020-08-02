'Yeni parti' iddiasıyla gündeme gelen İnce'den flaş açıklama

CHP kurultayından sonra 'yeni parti' iddiasıyla gündeme gelen Muharrem İnce, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. İnce, yaptığı açıklamasında "Bu süreçte bir gazeteye, haber ajansına konuşmadım, açıklama yapmadım. Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım. Herkese iyi bayramlar." ifadelerine yer verdi.

Bu süreçte bir gazeteye, haber ajansına konuşmadım, açıklama yapmadım. Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım. Herkese iyi bayramlar. — Muharrem İNCE (@vekilince) August 2, 2020



