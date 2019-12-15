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Yeni partisini kuran Davutoğlu'na iki tebrik telefonu!

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.12.2019 19:48 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve yeni parti hazırlıklarını sürdüren Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu'nu arayarak Gelecek Partisi'nin kuruluşu nedeniyle tebrik ettiler.

Yeni partisini kuran Davutoğlu'na iki tebrik telefonu!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve yeni parti hazırlıklarını sürdüren Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu'nu arayarak Gelecek Partisi'nin kuruluşu nedeniyle tebrik etti.

Gelecek Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ve Eski Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan; Sayın Ahmet Davutoğlu'nu arayarak tebriklerini ilettiler. Türkiye gündeminin de değerlendirildiği görüşmelerde, taraflar birbirlerine iyi dileklerini ilettiler." ifadelerine yer verildi.

BİRÇOK SİYASİ DAVUTOĞLU'NU ARAYARAK TEBRİK ETTİ

Öte yandan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Ahmet Davutoğlu'nu arayarak tebrik etti.


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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener gelecek partisi Ali Babacan Ahmet Davutoğlu

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