Yeni Peugeot 208 1.2 Purtech 130 Bg EAT8 GT test ettik! Yeni Peugeot 208 alınır mı? Yeni Peugeot 208 kaç para? Yeni 208 ne kadar yakıyor? Yeni Peugeot 208'in bagajı kaç litre?

Tamamen yenilenen Peugeot 208 test köşemize konuk oldu. Yeni 208Win tüm detaylarını inceledik. Tamamen yenilenen 208 alınır mı? Yeni 2021 Peugeot 208’in artıları neler? 2021 Peugeot 208’in eksileri neler? İşte tüm detaylar. 2012 yılında A9 kasa kodu ve yeni ismi olan 208, B segmentine hızlı bir giriş yaptı. Eski model olan 206’ya göre daha keskin hatlar sunan model, Fransa’nın Mulhouse fabrikasında üretiliyordu. Pierre Authier tarafından dizayn edilen model, 2019 yılında ikinci nesline kavuştu. Tamamen yenilenen 208, PSA’nın EMP1 platformu üzerinde yükseliyordu. Yaklaşık olarak 1.5 yıl sonra Türkiye pazarına çıkan model, oldukça iddialı geldi. YENİ 2021 PEUGEOT 208’İN TASARIMI NASIL? Yeni 208, tasarım konusunda oldukça çarpıcı görünüyor. Dışarıdan baktığımızda Peugeot 508’in küçülmüş halini görebiliriz. Ön bölümde tampona kadar uzanan kaplan dişi modele farklı bir hava katmış. Farın içerisinde yer alan üç adet dikey gündüz aydınlatması da otomobilin tasarımını desteklerken, kaplan dişine bütünlük sağlıyor. Tampon grubu değişen modelde, ızgara tasarımı da elden geçirilmiş. Yan bölümde piyano siyahı çamurluk çıkıntıları dikkat çekiyor. Aynı kaplama yan aynalarda da kullanılmış. Yan bölümden bakıldığında çamurluk çıkıntıları model farklı bir hava katıyor.

Arka bölüme geldiğimizde, aslan pençelerini andıran karartılmış stoplara rastlıyoruz. Bu iki stop lambasının arasında piyano siyahı kaplama uzanıyor. Bu alan stoplarında siyah olmasıyla bütünlük katılmış. Difizör oldukça agresif ve tamponlarda kullanılan keskin hatlar otomobilin sporcu yapısını desteklemiş. YENİ 2021 PEUGEOT 208’İN BOYUTLARI VE BAGAJ HACMİ NASIL? Peugeot 208, 4055 mm. uzunluğa, 1745 mm. genişliğe, 1430 mm yüksekliğe ve 2540 mm aks mesafesine sahip. Modelin bagaj hacmi ise 311 litre olarak belirlenmiş. Modelin ağırlığı ise 1158 kg olarak belirlenmiş. YENİ 2021 PEUGEOT 208 HANGİ DONANIMLAR İLE GELECEK? Peugeot 208 Active, Prime, Allure, Allure Selection ve GT paketler ile ülkemize gelecek. İlk parti siparişlerde GT-Line donanım paketini sunan marka, son partilerde bu donanımı artık GT olarak sunmaya başladı. Active paketten itibaren tüm güvenlik donanımlarını sunan marka, Şerit takip, kör nokta uyarı sistemi gibi donanımları ise en üst donanımda sunuyor. LED farlar ise Prime donanımdan itibaren standart olarak sunuluyor. YENİ 2021 PEUGEOT 208’İN KOKPİTİ NASIL? Peeugeot’un i-Cocpit olarak adlandırdığı iç mekan oldukça şık görünüyor. Peugeot 208’in iç mekanı aslında 2008 modelinden fazlasıyla tanıdık görünüyor. Özellikle 3 boyutlu dijital gösterge paneli bunun en büyük hatırlatıcısı. Direksiyon bu modelde de ekranı perdelemeye devam ediyor. Ancak ekranın sunduğu grafikler bunu size unutturuyor.

Direksiyon simidi oldukça şık ve ele iyi oturuyor. Hemen arkasındaki kulakçıklar ile de vites değiştirebiliyorsunuz. Orta konsoldaki multimedya ekranı sürücüye dönük olarak tasarlanmış. Bu konumlama, ekranın sürücü tarafından daha kolay kullanılmasını sağlamış. Hemen altında havalandırma ızgaraları yer alırken, biraz daha aşağıda ise piyano tuşlarını andıran kontrol kumandaları gözünüze çarpıyor. Bu tuşlar ile otomobilin bir çok opsiyonunu kontrol edebiliyorsunuz. Hemen bu tuşların üzerinde ise dokunmatik özelliğe sahip tuşlar da yer alıyor. YENİ 2021 PEUGEOT 208’İN MALZEME KALİTESİ NASIL? Kokpitte adeta karbon kaplamayı hatırlatan detaylar kullanılmış. Bunun yanında kokpitteki yumuşak malzemeler kaliteyi arttırıyor. Piyano siyahı detaylar modele farklı bir hava katmış. Parçalı deriye sahip olan koltuklarda oldukça şık görünüyor. Yan destekleri büyük olan koltuklar, virajlarda size fazlasıyla deste oluyor. Ayrıca havalandırma ızgaralarının kenarlarındaki krom çıtalar içerideki farklı havayı arttıran detaylardan. YENİ 2021 PEUGEOT 208’İN EŞYA GÖZLERİ NASIL? Modelde kapı içleri oldukça geniş tutulmuş. Vitesin önünde ise hemen bir göz yer alıyor. Hemen üst tarafında ise kapaklı bir göze daha yer verilmiş. Buradan kablosuz olarak telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. Bu gözü kapatan kapağın farklı bir işlevi daha var. Kapak açık konumda telefonunuzu buraya yatay veya dikey olarak yerleştirerek telefon tutucu özelliğini de kullanabiliyorsunuz. Özellikle navigasyon kullanan sürücüler için bu kapak oldukça kullanışlı. Vitesin hemen gerisinde iki bardaklık sunulmuş. Bunun hemen arkasında ise sınırlı alan sunan kolçak sizlere sunuluyor.

YENİ 2021 PEUGEOT 208 HANGİ MOTORLAR İLE GELİYOR? Peugeot ülkemize 4 farklı motor seçeneği ile geliyor. 208’de önceki nesildeki gibi 1.4 litrelik dizel motor yer almıyor. Bunun yerine daha verimli 1.5 litrelik BlueHDi makine yer alıyor. Bunun dışında 1.2 litre hacminde 75,100 ve 130 Bg güçlerinde turbo benzinli motor seçenekleri sunuluyor. Dizel makine 130 Bg ve 300 Nm tork değeri sunuyor. 0-100 km/s hızlanmasını 8.9 saniyede tamamlıyor. Modelin tüketim değeri ise 3.7 litre ortalama tüketim size sunuluyor. Bizim test aracımız ise 130 Bg güç ve 230 Nm tork değeri sunuyor. 0-100 km/s hızlanmasını model 8.7 saniyede tamamlıyor. 8 ileri tam otomatik şanzıman ile kombine edilen otomobil, ortalama olarak 4.5 litrelik tüketim değerini size sunuyor. 8 ileri otomatik şanzıman geçiş konusunda oldukça hızlı ve akıcı. Ara hızlanmalarda ise otomobilin elini oldukça kuvvetlendiriyor. Özellikle otoban hızlarına çıkıldığında da fazla oranın avantajını size ekonomi olarak yansıtıyor. Biz testimiz sırasında 6.5 litrelik tüketim değerlerine imza attık. Ek olarak modelde sürüş modları da yer alıyor.