Yeni Peugeot 308, 2022 Almanya'da yılın otomobili ödülünü aldı

Şirketin açıklamasına göre, yeni Peugeot 308, Almanya’nın önde gelen prestijli ödüllerinden bir tanesinin sahibi oldu. Yeni Peugeot 308, kompakt sınıfta 2022 GCOTY (Almanya’da Yılın Otomobili) seçildi.

Markaya göre, "Kompakt", "Premium", "Lüks", "Yeni Enerji" ve "Performans" olmak üzere beş kategoride değerlendirmeler sonucu ödüllendirilen model, modellerin pazara uygunluğu ve gelecekteki uygulanabilirliği konusunda en iyi model oldu. Beş kategorinin kazananı, 25 Kasım’da duyurulacak olan genel 2022 GCOTY için yarışacak.

GCOTY, herhangi bir yayınevinden, otomobil üreticisinden veya otomobil fuarından bağımsız 20 uluslararası otomotiv gazetecisinden oluşan bir jüri tarafından belirleniyor.

YENİ PEUGEOT 308 NELER SUNUYOR?

Markanın yenilediği logosuna sahip olan ilk model olarak görücüye çıkan Peugeot 308, tasarım çizgileri ile dikkat çekiyor. Önde dikey ve arkada üç pençe tasarımı ile tam LED farlar, markaya özgü ışık imzasını gözler önüne seriyor.

Yeni Peugeot 308, iki adet şarj edilebilir hibrit versiyon (elektrikli ve benzinli motor 180 HP ve 225 HP) dışında farklı benzinli veya dizel motor seçenekleri ile sunuluyor.

