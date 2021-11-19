HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. Yeni Peugeot 308, 2022 Almanya'da yılın otomobili ödülünü aldı

Yeni Peugeot 308, 2022 Almanya'da yılın otomobili ödülünü aldı

19.11.2021 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransız üretici Peugeot'nun kompakt sınıftaki temsilcisi yeni Peugeot 308, 2022 Almanya’da Yılın Otomobili ödülünün sahibi oldu. GCOTY (Almanya’da Yılın Otomobili) jürisi, 9 otomobil üreticisine ait 11 otomobil arasından yeni Peugeot 308'i kompakt sınıfta birinci seçti.

Yeni Peugeot 308, 2022 Almanya'da yılın otomobili ödülünü aldı

Şirketin açıklamasına göre, yeni Peugeot 308, Almanya’nın önde gelen prestijli ödüllerinden bir tanesinin sahibi oldu. Yeni Peugeot 308, kompakt sınıfta 2022 GCOTY (Almanya’da Yılın Otomobili) seçildi.

Peugeot elektrikli araç konusunda gözünü 2025'e dikti!Peugeot elektrikli araç konusunda gözünü 2025'e dikti!

Markaya göre, "Kompakt", "Premium", "Lüks", "Yeni Enerji" ve "Performans" olmak üzere beş kategoride değerlendirmeler sonucu ödüllendirilen model, modellerin pazara uygunluğu ve gelecekteki uygulanabilirliği konusunda en iyi model oldu. Beş kategorinin kazananı, 25 Kasım’da duyurulacak olan genel 2022 GCOTY için yarışacak.

GCOTY, herhangi bir yayınevinden, otomobil üreticisinden veya otomobil fuarından bağımsız 20 uluslararası otomotiv gazetecisinden oluşan bir jüri tarafından belirleniyor.

YENİ PEUGEOT 308-2

YENİ PEUGEOT 308 NELER SUNUYOR?

Markanın yenilediği logosuna sahip olan ilk model olarak görücüye çıkan Peugeot 308, tasarım çizgileri ile dikkat çekiyor. Önde dikey ve arkada üç pençe tasarımı ile tam LED farlar, markaya özgü ışık imzasını gözler önüne seriyor.

Yeni Peugeot 308, iki adet şarj edilebilir hibrit versiyon (elektrikli ve benzinli motor 180 HP ve 225 HP) dışında farklı benzinli veya dizel motor seçenekleri ile sunuluyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Kazandığımın yarısını estetiğe yatırdım!""Kazandığımın yarısını estetiğe yatırdım!"
Black Friday öncesi bilinmesi gerekenlerBlack Friday öncesi bilinmesi gerekenler
Elektrikli araçları bekleyen tehlikeElektrikli araçları bekleyen tehlike
Anahtar Kelimeler:
Almanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kamu bankalarından kredi faizlerinde indirim

Kamu bankalarından kredi faizlerinde indirim

Üçüncü (Sol) ittifak geliyor

Üçüncü (Sol) ittifak geliyor

Camdaki Kız itirafı: Gerçekte neler yaşadığını gösterseydik...

Camdaki Kız itirafı: Gerçekte neler yaşadığını gösterseydik...

Arınç: Kırgın ve üzgünüm, sonu böyle olmamalıydı

Arınç: Kırgın ve üzgünüm, sonu böyle olmamalıydı

Masum göründüğüne bakmayın! Gölgesinde durmak bile öldürebilir

Masum göründüğüne bakmayın! Gölgesinde durmak bile öldürebilir

Dikkat! Sıcaklıklar düşüyor, sağanak ve kar yağışı geliyor

Dikkat! Sıcaklıklar düşüyor, sağanak ve kar yağışı geliyor

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan laptopların çaresi

Fazla ısınan laptopların çaresi

Kılıçdaroğlu ve Akşener 'acil gündemle' toplandı! İki liderden ortak açıklama

Kılıçdaroğlu ve Akşener 'acil gündemle' toplandı! İki liderden ortak açıklama

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Dehşet! Anne ve babasını öldürüp zehir içerek intihar etti

Dehşet! Anne ve babasını öldürüp zehir içerek intihar etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 50+1 açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 50+1 açıklaması

Samuray kılıçlı saldırganın avukat annesinden çarpıcı sözler

Samuray kılıçlı saldırganın avukat annesinden çarpıcı sözler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.