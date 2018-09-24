HABER

Yeni Peugeot plug-in hybrid

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 12:14 | Son Güncelleme

Peugeot, yeni plug-in hibrit motorlarını tanıtıyor

İSTANBUL (AA) - Peugeot, yeni plug-in hibrit motorlarını tanıtıyor.

Peugeot'dan yapılan açıklamaya göre, hybrid ve hybrid4 (dört tekerlekten çekişli) yeni motor seçenekleri Peugeot 3008, Peugeot 508 ve Peugeot 508 SW ürün gamını tamamlıyor.

Yüzde 100 elektrikli modun sunmuş olduğu ani ivmelenmeler, 4 tekerlekten çekişli hybrid4 modunun verimliliği, sport sürüş modunun gücü ve hybrid modun çok yönlülüğü olmak üzere yeni sürüş modlarının da katkısı sayesinde Peugeot sürüş deneyimi tamamen yeni bir boyut kazanıyor.

Gelişmiş sistem, ister şehir içi, ister şehir dışı ve hatta off-road sürüş koşulları olsun benzersiz bir kullanım özgürlüğü sunuyor.

Sistem; iki tekerlekten çekiş veya dört tekerlekten çekiş, 225 HP veya 300 HP, sedan, station wagon veya SUV olmak üzere tercih konusunda da sürücüye özgürlük sunuyor. Bu iki yeni motor, Peugeot'nun heyecan verici ve daha verimli mobilite vizyonunu gözler önüne seriyor.

Yeni motor seçenekleri 2019 yılının ikinci çeyreğinden itibaren satışa sunulacak.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Aladağlar'da buzul mağarasıAladağlar'da buzul mağarası
Ayder Yaylası'na Türkiye'nin en uzun teleferik hattı kurulacakAyder Yaylası'na Türkiye'nin en uzun teleferik hattı kurulacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Peugeot plug-in hybrid

En Çok Okunan Haberler

Otomotiv sektörüne ÖTV düzenlemesi

Otomotiv sektörüne ÖTV düzenlemesi

'En Büyük Savaş' : Bugüne kadar alınan en sert karar

'En Büyük Savaş' : Bugüne kadar alınan en sert karar

AK Partili Aydın Ünal: Her köşeden beton fışkırıyor, ipin ucu kaçtı

AK Partili Aydın Ünal: Her köşeden beton fışkırıyor, ipin ucu kaçtı

Kadın 'kocam evde yok gel' diye mesaj attı, oğlu öldürdü

Kadın 'kocam evde yok gel' diye mesaj attı, oğlu öldürdü

Çukur'da flaş ayrılık! Usta oyuncu Payitaht Abdülhamid'e transfer oldu!

Çukur'da flaş ayrılık! Usta oyuncu Payitaht Abdülhamid'e transfer oldu!

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ayder Yaylası'na Türkiye'nin en uzun teleferik hattı kurulacak

Ayder Yaylası'na Türkiye'nin en uzun teleferik hattı kurulacak

Kritik uyarı: 'Kestane karası fırtınası' geliyor!

Kritik uyarı: 'Kestane karası fırtınası' geliyor!

Diyarbakır'da ilginç görüntü: Diri diri toprağa gömüldüler

Diyarbakır'da ilginç görüntü: Diri diri toprağa gömüldüler

Emniyet'ten 'kırmızı kart' operasyonu!

Emniyet'ten 'kırmızı kart' operasyonu!

Hrant Dink cinayeti davasında mahkeme heyeti değişti

Hrant Dink cinayeti davasında mahkeme heyeti değişti

Müşteri iletişim merkezlerine yeni standart! Yeni dönem resmen başladı

Müşteri iletişim merkezlerine yeni standart! Yeni dönem resmen başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.