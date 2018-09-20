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Yeni PlayStation duyuruldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.09.2018 16:33 | Son Güncelleme

Sony, bugün yaptığı duyuruyla beraber PlayStation Classic konsolunu nostalji severler için duyurdu.

Yeni PlayStation duyuruldu!

Eski ürünleri cilalayıp tekrardan piyasaya sunma fikrine Sony de sıcak bakmış olacak ki gözlerimi yaşartacak konsolu tekrardan piyasaya sunuyor. Sony, bugün yaptığı duyuruyla beraber PlayStation Classic konsolunu nostalji severler için duyurdu.

PlayStation 1'in yeniden tasarlanmış hali olan konsol, ilk tasarımına nazaran oldukça küçük bir hale getirilmiş durumda. Bununla beraber cihaz sade bir şekilde gelmeyecek. Yapılan duyuruyla birlikte cihazla gelecek olan 20 oyundan 5'i açıklandı. Şimdilik bunlar; Final Fantasy VII, Jumping Flash, Ridge Racer Type 4, Tekken 3, Wild Arms.
PlayStation Classic duyuruldu!

Eminiz ilk konsola sahip olma şansına erişen PS kullanıcıları bu ürüne karşı ıslak gözlerle bakacaktır. Ancak gerek ekonominin çalkantılı olması gerek oyun oynamanın artık lükse kaçması ile bu gözler ıslaklığında ötesine geçebilir. Gelelim ürünün fiyatına.

Ürünün açıklanan resmi fiyatı tam olarak 100 dolar/euro olarak belirlenmiş durumda. 3 Kasım'da ürünün Avrupa, ABD, Kanada, Avusturalya ve Japonya'da piyasaya çıkacağı belirtildi. Kafadan ufak bir hesaplama ve vergi eklemeleri yapacak olursak; ürünü 1000 TL'den aşağı alabileceğinizi düşünmeyin deriz.

Kaynak: Teknolojioku

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Sony PlayStation Classic

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