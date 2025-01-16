Yeni program açıklandı! İmamoğlu'nun başvurduğu o metro hattı 6. kez reddedildi

2025 yılı yatırım programı açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan programdaki bir detay ise yine dikkatleri üzerine çekti. İBB’nin 2022 yılından beri yapımına başlayabilmek için onaya gönderdiği Sefaköy-Beylikdüzü-TÜYAP Metro Hattı'nın programda olmaması gözlerden kaçmadı.

PROJE 10 DURAKTAN OLUŞUYOR

İBB tarafından proje ve finansı hazırlanan, şehrin batı yakasında 4 milyon kişiye hizmet verecek 18.4 km’lik Sefaköy - Beylikdüzü - Tüyap Metrosu, 10 istasyondan oluşuyor.

Büyükçekmece, Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü, Küçükçekmece ve Bakırköy ilçelerini kapsayan; Avrupa yakasında raylı sistem erişimi olmayan yaklaşık 4 milyon İstanbullu için hizmet potansiyeline sahip proje, 2000’li yılların başından beri gündemdeydi.

YENİ PROJE AÇIKLANMIŞTI

İBB yönetiminin 2019 yılında CHP’ye geçmesinin ardından yapılan incelemede, projenin güncelliğini yitirdiği tespit edildi ve güncel bir proje hazırlandı.

Hattın finansmanı için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile İBB arasında mutabakat imzalandı. 2022 Temmuz ayında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca onaylandı. Bakanlık onayını takiben temin edilen dış finansın kullanılabilmesi için 2022, 2023 ve 2024 Kamu Yatırım Programı’na 4 kere başvuruldu; ancak olumlu bir yanıt alınmadı.

Haziran 2024’te programa ara dönem projesi olarak alınması için 5’nci kez başvuruldu. Bu başvurudan da sonuç alınamadı.

6. BAŞVURUDA DA OLMADI

Nefes'ten Özlem Güvemli'nin haberine göre 2025 yatırım programına 6’ıncı kez başvuru yapıldı ancak gece yarısı yayımlanan programda yıllardır bekleyen proje yine yer almadı.

TRAMVAY HATTI DA 4. KEZ REDDEDİLDİ

İBB’NİN 3.2 kilometre hat uzunluğu, 5 istasyonu olan ve Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı, Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı ve Haliç Tramvay Hattı ile entegre olacak Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı da yatırım programına alınmadı.

2022 yılında revize edilen proje, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından onaylanmıştı. Dış kredi ile yapılacak hat için 2023 yılından beri yatırım programına başvuru yapıldı.

Bu proje de Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı Kamu Yatırım Programı’na 4. kez alınmayarak reddedildi.

Yatırım programına alınmadığından dış kredi bulunamayacağı için kendi öz kaynakları ile yapım-ihale sürecini başlattı. Ancak projenin devam edebilmesi için dış kredi gerekiyor.