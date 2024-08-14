Yeni projesi için imaj değiştirdi! Deniz Baysal yeni haliyle çok beğenildi

MYNET-Kaçak Gelinler, Sevda Kuşun Kanadında, Fazilet Hanım ve Kızları, Söz, Hizmetçiler, Teşkilat ve son olarak Ne Gemiler Yaktım gibi birçok projede yer alan Deniz Baysal şimdilerde yeni projesi için hazırlıklarını sürdürüyor.

İMAJ TAZELEDİ

Daha önce Fazilet Hanım ve Kızları ile Teşkilat'ta birlikte rol aldığı Çağlar Ertuğrul'la üçüncü kez partner olmaya hazırlanan Baysal, dizi için imaj değiştirdi.

Ünlü oyuncu uzun zamandır koyu olarak kullandığı saçlarını sarıya boyattı ve kestirdi. Deniz Baysal yeni haliyle takipçilerinden tam not aldı.

ÇOK BEĞENİLDİ

Ünlü isme sosyal medyada; 'harika olmuşsun', 'çok iyi görünüyorsun', 'saçlar olay' gibi yorumlar yapıldı.