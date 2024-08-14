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  4. Yeni projesi için imaj değiştirdi! Deniz Baysal yeni haliyle çok beğenildi

Yeni projesi için imaj değiştirdi! Deniz Baysal yeni haliyle çok beğenildi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
14.08.2024 10:12
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Son olarak Devrim Özkan ve Erkan Kolçak Köstendil ile başrolünü paylaştığın Ne Gemiler Yaktım dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan Deniz Baysal şimdilerde yeni projesiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Çağlar Ertuğrul'la üçüncü kez partner olmaya hazırlanan Baysal, dizisi için imaj değişikliğine gitti. Ünlü ismin yeni hali takipçilerinden tam not aldı.

MYNET-Kaçak Gelinler, Sevda Kuşun Kanadında, Fazilet Hanım ve Kızları, Söz, Hizmetçiler, Teşkilat ve son olarak Ne Gemiler Yaktım gibi birçok projede yer alan Deniz Baysal şimdilerde yeni projesi için hazırlıklarını sürdürüyor.

BAYSAL

İMAJ TAZELEDİ

Daha önce Fazilet Hanım ve Kızları ile Teşkilat'ta birlikte rol aldığı Çağlar Ertuğrul'la üçüncü kez partner olmaya hazırlanan Baysal, dizi için imaj değiştirdi.

deniz baysal 2

Ünlü oyuncu uzun zamandır koyu olarak kullandığı saçlarını sarıya boyattı ve kestirdi. Deniz Baysal yeni haliyle takipçilerinden tam not aldı.

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ÇOK BEĞENİLDİ

Ünlü isme sosyal medyada; 'harika olmuşsun', 'çok iyi görünüyorsun', 'saçlar olay' gibi yorumlar yapıldı.

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Deniz Baykal
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