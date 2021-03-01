Yeni rapor: iPhone 13, 1 TB depolama seçeneği sunacak!

Apple iPhone 13'ün özellikleri ve fiyatı hakkında deyim yerindeyse ser verip sır vermiyor. Bu durum elbette şaşırtıcı değil. Ancak Cupertinolu firmanın yeni iPhone üzerinde çalışmalar yürüttüğü zaman zaman dile getiriliyor. Bu da bizim aylar sonra göreceğimiz iPhone 13'ün veya iPhone 12S'in bazı temel özelliklerinin şimdiden belirlenmiş olma ihtimalini ortaya çıkartıyor. Bu anlamda bazı kaynakların da ilginç iddiaları var. Örneğin; 1 TB'lık iPhone 13 iddiası gibi.

APPLE İPHONE 13'TE 1 TB DEPOLAMA SEÇENEĞİNE YER VEREBİLİR

Özel yatırım şirketi Wedbush'taki analistler, tedarik zinciri kaynaklarının, halk arasında iPhone 13 olarak anılan yeni nesil iPhone serisinin ilk kez 1 TB yüksek kaliteli depolama seçeneğine sahip olacağını öne sürdüğünü söyledi. Yani iPhone 13 1 TB depolama alanı seçeneği ile gelebilir. Bu iddia daha önce ünlü Apple analisti Jon Prosser ve Front Page Tech tarafından da dile getirilmişti.

APPLE BİR İLKE İMZA ATACAK

iPhone 12'ye kadar piyasaya sürülen iPhone'ların tamamı (iPhone 12 de dahil olmak üzere) 1 TB depolama alanına erişemedi. Eğer analistlerin raporunda yer verdiği iddia doğruysa Apple iPhone tarihinde bir ilke imza atacak ve iPhone 13 / iPhone 12S ailesine 1 TB depolama alanına destek verecek. iPhone 13'ün fiyatı hakkında ise henüz bir tahmin ortaya çıkmış değil.

