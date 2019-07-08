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Yeni rektör, "yeni mezun" oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 18:24 | Son Güncelleme

Antalya AKEV Üniversitesi'ne atanan rektör Prof. Dr. Kamile Perçin Akgül, öğrencisi olduğu İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nden mezun oldu - Antalya AKEV Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamile Perçin Akgül: - "Bilgiye sahip olan toplumların söz sahibi olmasının, bugün için de geçerli olduğu aşikardır. Toplumsal gelişim ise başta bireyin bilgi edinmesiyle olanaklı olabilmektedir ve bu tıpkı temel gereksinimlerimiz gibi edinmedikçe bizi ve dolayısıyla toplumumuzu zayıflatacaktır. Bunun önüne geçmek için birey olarak kendime ve topluma karşı duyduğum sorumluluk ise burada olmama sebep oldu" - İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sudi Apak: - "Birlikte çalışacağınız iş arkadaşlarınıza, üst-astlarınıza, sevgi ve saygıyla yaklaşacağınızdan, insani ve mesleki etik değerlerden ayrılmadan ve gerektiğinde yüreğinizin sesini dinleyerek hareket edeceğinizden, Atatürk ilke ve devrimlerinin açtığı aydınlık yolda ilerleyeceğinizden hiç kuşkum yok. Yolunuz açık, geleceğiniz başarılarla dolu olsun"

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, iki ay önce Antalya AKEV Üniversitesi'ne atanan rektör Prof. Dr. Kamile Perçin Akgül, öğrencisi olduğu İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nden mezun oldu.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı, Haliç Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, Gaziantep Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı gibi birçok vakıf ve devlet üniversitesinde görev yapan Prof. Akgül, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı bölümünden mezun olmanın heyecanını yaşadı.

Veliefendi Hipodromunda gerçekleşen İstanbul Esenyurt Üniversitesi mezuniyet töreninde diplomasını üniversite Rektörü Prof. Dr. Sudi Apak'ın elinden alan Akgül, burada yaptığı konuşmada, Apak'a, yöneticilere, akademik ve idari personele teşekkür etti.

Tarihte bilgiye sahip toplumların aynı zamanda söz sahibi de olduklarına dikkati çeken Akgül, "Bilgiye sahip olan toplumların söz sahibi olmasının, bugün için de geçerli olduğu aşikardır. Toplumsal gelişim ise başta bireyin bilgi edinmesiyle olanaklı olabilmektedir ve bu tıpkı temel gereksinimlerimiz gibi edinmedikçe bizi ve dolayısıyla toplumumuzu zayıflatacaktır. Bunun önüne geçmek için birey olarak kendime ve topluma karşı duyduğum sorumluluk ise burada olmama sebep oldu." şeklinde konuştu.

Akgül, bilginin çok hızlı dönüşüm içinde olduğunu, bilgiyi yakalamanın artık çok daha kolay olduğunu ve yalnızca bir bilim dalında bilgi sahibi olmanın yeterli olmadığını söyleyerek, yaşam boyu öğrenmeyi kendine ilke edindiğini ve zamanın, mekanın kendisini engellemesine hiç bir zaman izin vermediğini anlattı.

Başında bulunduğu Antalya AKEV Üniversitesi'nin aynı sorumluluk ve bilinçle ulusal ve yerel düzeyde tüm paydaşlarla değer üretmek üzerine etkin iş birlikleri kurarak, Türkiye'nin 2023 vizyonu ve gelecek hedeflerine ulaşmasına önemli katkılar sağlayacağını belirten Prof. Dr. Akgül, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bilginin ve teknolojinin şekillendirdiği yeni global sistemde üniversitemiz için farklı bir ufuk belirledik ve '3. Nesil Üniversite' vizyonumuzu ortaya koyduk. Bu vizyonu gerçeğe dönüştürmek için de teknoloji üreten, ileri teknolojiyi kullanan ve transfer eden bilim üreten bir merkez olma yolunda üniversitemizde önemli reformları hayata geçireceğiz. Öğretim elemanlarımızdan çalışanlarımıza ve öğrencilerimize kadar bilim üretim merkezinin bütün bileşenlerinin katkısını ve ortak aklı hakim kılmayı istediğimiz yeni dönemde tüm camiamızın birikim ve deneyimlerinden yararlanmak başta toplumumuz olmak üzere üniversitemizi hak ettiği noktalara taşımamızda bize güç verecektir."

Akgül yeni mezunları iş yaşamında çeşitli zorluklar beklediğini vurgulayarak, "Mesleki kariyerlerini başarılı bir şekilde sürdürmek isteyenlerin eğitim süreçlerini sadece pratikle sınırlamayıp lisansüstü eğitim alarak başarıyı yakalamaları daha olanaklıdır. Kariyer hayalleri kuran ve eğitimine devam etmek isteyen bütün öğrencilerimizi Antalya'ya bekliyoruz. Bütün veli ve öğrencilerimize sonsuz başarılar ve bol şans diliyorum." diye konuştu.

- "Öğrencilerimizin başarılarıyla gurur duyacağız"

Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sudi Apak ise, "Üniversitede aldığınız eğitimi, mesleğinizi uygulamaya başladığınızda, daha da ilerleteceksiniz. Öğrenciyken yeterince anlam veremediğiniz konular bile, profesyonel hayatınızda karşınıza çıkacak, uygulama ve tecrübeler konusunda yüksek bilgiye ulaşmanızı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Apak, şunları kaydetti:

"Mesleğinizde kıdem aldıkça, her gün yeni tecrübe, mesleki bilgi ve görgünüz de artacaktır. Diplomasını alamaya hak kazandığınız mesleğinizi en düzgün şekilde icra edecek mesleki formasyona sahip yetkin kişiler olarak yaşamınızın yeni bir dönemine geçiyorsunuz. Çetin meslek evrelerini yaşadıkça, üniversiteniz sizi her zaman takip edecektir. Sizin başarılarınız, sizlerin üst mesleki seviyelere ulaşmanız, üniversitenizi de yükseltecektir. Başarılı meslek insanlarının öz geçmişlerinde, en başta mezun olduğu üniversitenin adı sayılır. mezun olan öğrencilerimizin başarılarıyla gurur duyacağız. Birlikte çalışacağınız iş arkadaşlarınıza, üst-astlarınıza, sevgi ve saygıyla yaklaşacağınızdan, insani ve mesleki etik değerlerden ayrılmadan ve gerektiğinde yüreğinizin sesini dinleyerek hareket edeceğinizden, Atatürk ilke ve devrimlerinin açtığı aydınlık yolda ilerleyeceğinizden hiç kuşkum yok. Yolunuz açık, geleceğiniz başarılarla dolu olsun."

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Antalya AKEV Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamile Perçin Akgül Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sudi Apak

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