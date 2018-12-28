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Yeni rektörden çiçek yerine "bağış" ricası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 15:45 | Son Güncelleme

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Mümin Şahin, kendisine çiçek göndermek isteyenlere, öğrencilere ve şehit yakınlarına bağışta bulunmaları çağrısında bulundu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Mümin Şahin, kendisine çiçek göndermek isteyenlerden, öğrenci ve şehit yakınlarına bağışta bulunmalarını istedi.

Üniversitenin internet sitesinde yer alan açıklamada, Rektör Prof. Dr. Şahin'in şu ifadelerine yer verildi:

"Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne atanmam vesilesiyle 'Hayırlı olsun' kutlamasında bulunmak için çiçek göndermek isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, çiçek yerine Namık Kemal Üniversitesi Öğrencilerini Destekleme Derneğine ve 15 Temmuz'da şehit olan demokrasi kahramanlarının yakınları için başlatılan 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası'na bağış yapmalarını rica ederim."

Prof. Dr. Şahin, dün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'ne rektör olarak atanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Namık Kemal Üniversitesi rektör Tekirdağ

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