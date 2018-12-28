TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Mümin Şahin, kendisine çiçek göndermek isteyenlerden, öğrenci ve şehit yakınlarına bağışta bulunmalarını istedi.

Üniversitenin internet sitesinde yer alan açıklamada, Rektör Prof. Dr. Şahin'in şu ifadelerine yer verildi:

"Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne atanmam vesilesiyle 'Hayırlı olsun' kutlamasında bulunmak için çiçek göndermek isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, çiçek yerine Namık Kemal Üniversitesi Öğrencilerini Destekleme Derneğine ve 15 Temmuz'da şehit olan demokrasi kahramanlarının yakınları için başlatılan 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası'na bağış yapmalarını rica ederim."

Prof. Dr. Şahin, dün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'ne rektör olarak atanmıştı.

