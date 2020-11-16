Yeni Renault Captur Türkiye'de! İşte Yeni Renault Captur Türkiye fiyatı

Renault Captur, Renault'un ilk kez 2013 yılında görücüye çıkarttığı B-SUV sınıfındaki otomobili olarak dikkat çekiyor. 2013'ten itibaren ülkemizde de satışta bulunan Captur, 2020'de diğer markaların da yaptığı gibi bir yenileme operasyonundan geçti. Fransız otomobil üreticisi Renault, Captur'u teknolojik yeniliklerle ve dış tasarımda yapılan ufak değişikliklerle yeniledi. Yeni Renault Captur, Renault Türkiye'nin paylaşımıyla birlikte Türkiye'de de satışa sunuldu. YENİ RENAULT CAPTUR TASARIMI Yeni Captur, tıpkı yeni Clio gibi çizgilerini daha da belirgin hale getirmiş. Fakat otomobilde yaşanan tek değişiklik bu değil. Önceki modelinden 11 cm daha uzun olan Yeni Renault Captur, ön ve arkasında ise C şeklinde Full LED farlarını bulunduruyor. Ayrıca dekoratif olarak krom detaylar da otomobilde yer alıyor. Bir Captur klasiği olarak çift renkli gövde yeni Captur'da da sunuluyor. Burada 8 farklı ana gövde rengine ek olarak, Yıldız Siyah, Atacama Turuncu ve Antik Beyaz olmak üzere 3 farklı kontrast rengi tercih edilebiliyor. Elektrikli açılır cam tavan da yeni Renault B-SUV'sinin opsiyonlarından biri olarak karşımıza çıkıyor.

Captur'ün ön tarafında ise daha genişlemiş bir ızgara bulunuyor. Bu ızgarada Renault logosu yerini alıyor. Çamurlukların ön kısmında ise iki hava deflektörü bizleri selamlıyor. Farlarda ise daha önce Megane ve Clio'da gördüğümüz C şeklindeki tasarım dili sürdürülüyor. YENİ CAPTUR İÇ TASARIMI Yeni Captur'ün kokpiti de yenilenmiş durumda. Akıllı Kokpitte, bu kez dikey bir tablet ekranı karşımıza çıkıyor. LED ortam aydınlatması bulunan yeni otomobilde, segmentinin en büyük dikey tablet ekranı olduğu söylenen 9.3 inçlik multimedya ekran hafif eğimli bir şekilde orta konsoldaki yerini alıyor. Buna ek olarak 7 inçlik ekran da tercih edilebiliyor. Otomobil, Apple CarPlay ve Android Auto ile de uyumlu. Renault EASY LINK olarak adlandırılan multimedya sistemi ise sürücünün otomobilin sürüş sistemlerini ve multimedya özelliklerini kontrol etmesini sağlıyor. 7 ila 10,2 inçlik dijital gösterge paneli de sürücüye bu anlamda yardımcı oluyor. Otomatik uzun / kısa farlar, kör nokta uyarı sistemi, güvenli mesafe uyarı sistemi, trafik işaretleri tanıma sistemi, 360 derece kamera, eller serbest park destek sistemi gibi ek özellikler de yeni Captur'de bulunuyor. Ayrıca, Yeni Captur EDC versiyonlarının direksiyon simidinde F1 vites kulakçıklarının yer aldığını belirtelim.