Yeni Renault Kadjar kameralara yakalandı!

Soğuk hava testlerinden geçerken yakalanan Kadjar, kamuflajlar ile sıkı sıkıya gizlenmiş. Daha ince LED farlar ve daha geniş bir ızgara ön yüzde dikkatlerden kaçmıyor. Daha aşağıda, yükseğe monte edilmiş sis farları ve belirgin dikey çıtalara sahip geniş bir alt ızgara göze çarpıyor. Ön tamponun dış kenarlarında yeni hava perdelerini de görebiliriz.

ARKA TASARIM NASIL?

Kamuflaj, stil detaylarını saklamakta iyi bir iş çıkarırken, Kadjar'ın daha modern bir stil için kıvrımlı gövdeyi tercih edeceğini tahmin etmek güç değil. Arkada görülecek çok şey yok, ancak şık stoplar ve kavisli reflektörlere bir göz atabiliriz. Ayrıca bir arka spoyler ve daha az şekilli bir bagaj kapağı da burada yerini almış.

HANGİ PLATFORM İLE GELECEK?

Bu noktada crossover hakkında çok az şey biliniyor ancak Kadjar, yeniden tasarlanan Nissan Qashqai'nin temelini oluşturan CMF-C platformunu kullanacak . Kadjar’ın selefine göre 35 mm daha uzun, 32 mm daha geniş ve 25 mm daha yüksek bir karoser ile sunuluyor. Dingil mesafesi ise 20 mm daha uzun.

HANGİ MOTOR İLE GELİYOR?

Kaputun altında, hafif ve Plug’in hibrit güç aktarma organlarını bekleyebiliriz. Motorlar hakkında net bir bilgi yok. Ancak Qashqai gibi yakıt tüketimini ve emisyonları azaltmak için hafif hibrit sisteme sahip turboşarjlı 1.3 litrelik bir motor modelde sunulabilir. Bu motor 140 Bg güç ve 156 Bg güç seçenekleriyle gelebilir. Daha güçlü bişeyler arayanlar içinse platform kardeşi Qashqai’de sunulan 1.5 litrelik turbo motor ile sunulan hibrit kombinasyonda müşterilere seçenek olabilir. Bu motor 190 Bg güç üretecek performans konusunda sizi tatmin edebilir.



