Yeni romantik komedi dizisi Afili Aşk'ın 1. bölümünden yeni fragman! Afili Aşk oyuncuları kimler?

Yaz aylarına damga vuracak “Afili Aşk”ın başrollerini Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul paylaşırken, yapımını ARC Film, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu, yönetmenliğini ise Serdar Gözelekli üstleniyor.

Ayşe (Burcu Özberk) ve Kerem’in (Çağlar Ertuğrul) yolları kesiştikten sonra başlarına gelenlerin konu alındığı “Afili Aşk”, yakında Kanal D’de.

Dizide Volkan karakterini canlandıracak olan oyuncu, Kerem karakterinin en yakın arkadaşı ve suç ortağıdır. Volkan iyimser, rahat, neşeli biridir. Hayali kendine kahve dükkanı açmaktır. Bakalım bu hayalini gerçekleştirebilecek mi?

Senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği dizinin başrollerinde Burcu Özberk, Çağlar Ertuğrul, Serkay Tütüncü, Güzide Arslan, Yılmaz Kunt, Benian Dönmez, Neşe Baykent, Zeynep Tuğçe Bayat, Altan Erkekli, Taner Rumeli ve Uğur Uzunel yer alıyor.

Dizi ile aynı adı taşıyan Afili Aşk şarkısını seslendiren Burcu Özberk’e rol arkadaşı Çağlar Ertuğrul’un eşlik ettiği klip, yayınlandığı andan itibaren büyük ilgi gördü. Şarkının söz ve müziği de dinleyenlerden tam puan alırken, kliple ilgili binlerce yorum yapıldı. Afili Aşk şarkısı şimdiden dilden dile dolaşmaya başladı.



