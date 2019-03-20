"Yeni saç ekimi yöntemi, diğer yöntemlere göre daha kalıcı daha hızlı sonuçlar alıyor"

Saç Ekim Uzmanı İsmail Zengin, uzmanların yeni geliştirdiği Fiber Fue saç ekimi yöntemi ile saç dokularının deriye daha sağlam tutunurken işlem sonrası saç dökülme oranını da azalttığını söyledi. Zengin, "Saçların yıkanması uzatılarak hastalar diğer yöntemlere göre daha kalıcı daha hızlı sonuçlar alıyor" dedi. Eurozen Saç Ekim Merkezi İşletmecisi ve Saç Ekim Uzmanı İsmail Zengin, saç ekimi için yeni geliştirilen Fiber Fue yöntemi ile ilgili açıklama yaptı. Saç ekiminde yeni keşfedilen Fiber Fue saç ekimi sayesinde saç ekimi yaptıran hastalar sonuç almaya başladıklarını kaydeden Zengin, "Saçların yıkanması uzatılarak hastalar diğer yöntemlere göre daha kalıcı daha hızlı sonuçlar alıyor. Bu işlemin diğer saç ekimi yöntemlerine göre avantajı ise 12’nci günün sonunda saçların değil kafa derisinde oluşan kabukların dökülmesidir. Yıkama yapılmayan yöntemi sayesinde hastalar klasik Fue yöntemine göre çok daha sağlıklı bir süreç geçiriyorlar. Fiber FUE yönteminde saç yıkaması hasta durumuna göre 10-12 gün sonra yapılır bunun nedeni eklenen köklerin daha sağlıklı tutunmasını sağlamaktır. Diğer saç ekim firmaları klasik fue yöntemi ile saç ekiminden 3 gün sonra yıkama yapmaktadır. Bu yıkama sonucunda deri iyileşmeden yeniden ıslanır ve yaranın iyileşmeye adapte olması gecikir. Bu yıkama hastanın konforunu düşünerek yapılsa da ekilen saçların deriye tutunma sürecini uzatır" dedi.

İğnesiz anestezi

Diğer yöntemlere göre daha konforlu bir yöntem olduğunu kaydeden Zengin, "Fiber Fue’nin bir başka avantajı da anestezi işlemi sırasında iğne kullanılmıyor olması. Uyuşturma işlemi esnasında iğne yerine basınçlı anestezi kullanılan bu yöntem sayesinde hasta, işlem sırasında ve sonrasında ağrı ya da sızı hissetmiyor. İşlemin ardından deri üzerinde iz bırakmayan Fiber Fue yönteminde zümrüt ve safir uçlu ekipmanlar kullanılarak saç derisine kanallar açılıyor. İnsan sağlığına hiçbir zararı olmayan bu yöntem sayesinde işlem sonrasında derin yara ve kesik izleri gibi izler meydana gelmiyor. Klasik Fue yönteminde puch uçları küçük olduğu için başın arkası, sağı ya da solundan işlem yapılır. Fiber Fue yönteminde ise tamamen farklı bir işlem yapılıyor. İşlemi yapacak doktorlar işlem boyunca ayakta duruyorlar ve tamamen saç kanallarının yönüne doğru ekim yapılıyor. Ayrıca yine klasik Fue yönteminde dokular alındıktan sonra izotonik denilen serumda bekletiliyor Fiber dediğimiz yöntemde ise kökler, alım işleminden sonra özel solüsyonda bekletiliyor. Bu solüsyon, organ naklinde kullanılan bir çözelti ve cilt yapıştırmalarında kullanılan bir sıvı birleştirilerek yapılıyor. Böylece saçlar doku canlılığını ve kendi yapısını korurken daha hızlı ve çabuk saç derisine tutunuyor" ifadelerini kullandı.