Yeni Şafak, CHP'nin İstanbul'daki belediye başkan adaylarını açıkladı

31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimler öncesi hükümete yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi 'CHP'de İstanbul adayları belli oldu' ifadesi ile dikkat çeken bir habere yer verdi.

Haberde, Büyükşehir Belediye Başkan adayının Abdüllatif Şener olacağı ileri sürülürken, ilçelere ilişkin şu isimlere yer verildi:

Üsküdar: Ahmet Kılıç, Mehmet Bekaroğlu

Ümraniye: Sacit Eyüboğlu, Cafer Aktürk

Beşiktaş: Sebahattin Öztürk, Ece Toprak, Aykut Erdoğdu

Adalar: Atilla Aytaç, Hayri İnönü (Konuşulan)

Şişli: Mustafa Sarıgül, Hayri İnönü (Hayri İnönü Adalar'a gidebilir)

Eyüp: Her dönem ne olacağı belirsiz olan ilçeye Mustafa Sarıgül bile kaydırılabilir. Ancak ismi geçenler şöyle; Ferzan Özer ve Fazıl Afacan. Saim Diken, Cemal Özdemir, Cahit Atiker, Emin Atmaca, Emel Bilaloğlu, Ali Turan, Hüseyin Selami Çelebioğlu, Mustafa Tüysüz

Sarıyer: Şükrü Genç

Bakırköy: Bülent Kerimoğlu

Beylikdüzü: Ekrem İmamoğlu

Büyükçekmece: Hasan Akgün

Beykoz: Devrim Altıntaş

Ataşehir: Battal İlgezdi

Esenyurt: Cemal Canpolat

Küçükçekmece: Bihlun Tamaylıgil, Engin Ertaç