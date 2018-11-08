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Yeni Şafak, CHP'nin İstanbul'daki belediye başkan adaylarını açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.11.2018 11:33 | Son Güncelleme

Hükümete yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak gazetesinde, CHP'nin İstanbul'da büyükşehir ve ilçe belediyeleri adaylarına yönelik dikkat çeken bir haber yer aldı. 'CHP’de İstanbul adayları belli oldu' ifadesi ile sunulan haberde, İstanbul'da büyükşehir için Abdüllatif Şener'in aday gösterileceği ileri sürüldü. Ayrıca, İstanbul'un 29 ilçesine dair aday olabilecek isimler de haberde yer aldı.

Yeni Şafak, CHP'nin İstanbul'daki belediye başkan adaylarını açıkladı

31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimler öncesi hükümete yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi 'CHP'de İstanbul adayları belli oldu' ifadesi ile dikkat çeken bir habere yer verdi.

Haberde, Büyükşehir Belediye Başkan adayının Abdüllatif Şener olacağı ileri sürülürken, ilçelere ilişkin şu isimlere yer verildi:

Üsküdar: Ahmet Kılıç, Mehmet Bekaroğlu

Ümraniye: Sacit Eyüboğlu, Cafer Aktürk

Beşiktaş: Sebahattin Öztürk, Ece Toprak, Aykut Erdoğdu

Adalar: Atilla Aytaç, Hayri İnönü (Konuşulan)

Şişli: Mustafa Sarıgül, Hayri İnönü (Hayri İnönü Adalar'a gidebilir)

Eyüp: Her dönem ne olacağı belirsiz olan ilçeye Mustafa Sarıgül bile kaydırılabilir. Ancak ismi geçenler şöyle; Ferzan Özer ve Fazıl Afacan. Saim Diken, Cemal Özdemir, Cahit Atiker, Emin Atmaca, Emel Bilaloğlu, Ali Turan, Hüseyin Selami Çelebioğlu, Mustafa Tüysüz

Sarıyer: Şükrü Genç

Bakırköy: Bülent Kerimoğlu

Beylikdüzü: Ekrem İmamoğlu

Büyükçekmece: Hasan Akgün

Beykoz: Devrim Altıntaş

Ataşehir: Battal İlgezdi

Esenyurt: Cemal Canpolat

Küçükçekmece: Bihlun Tamaylıgil, Engin Ertaç

Silivri: Özcan Işıklar

Avcılar: Handan Toprak

Kadıköy: Şerdil Dara

Kartal: Hüsnü Süslü

Maltepe: Ali Kılıç

Pendik: Mehmet Salih Usta

Beyoğlu: Ercan Kesal

Çatalca: Cem Kara

Fatih: Soner Özimer

Çekmeköy: Hüseyin Kızıldaş

Sancaktepe: Alper Yeğin

Şile: Zeki Şen

Zeytinburnu: Metin Doğan, Adil Emecan

Bahçelievler: Mehmet Ali Özkan

Tuzla: Bülent Akköse

Kaynak: Yeni Şafak

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
chp derdi yeni şafağı almış sonunda tayyıp beyide barırdın yeni şafak ak parti üç büyük şehride kaybedecek
chp yi bırakta,akepe nerlere aday bulacak onları yaz.
Yuh yani CHP tabanından bir adam bulamamışlermı yazıklar olsun...
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