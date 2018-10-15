Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Türkiye ve Suriye orduları birlikte savaşabilir

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, Türkiye ve Suriye'nin Fırat'ın doğusunda birlikte savaşabileceğini öne sürdü. Karagül, "Olmaz demeyin, daha büyük tehditler geliyor" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat'ın doğusuna askeri harekat başlatılacağını belirterek, "Çok yakında komandolarımızla Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını darmadağın edeceğiz" demişti.
Twitter'dan bir değerlendirmede bulunan Karagül, "Fırat'ın Doğu'su Türkiye için en yakın ve en ciddi tehdittir" diye yazdı:
1- Fırat'ın Doğu'su Türkiye için en yakın ve en ciddi tehdittir.
2- BAE ve Suudiler, ABD ve İsrail'le birlikte bu harita için çalışmaktadır.
3- Türkiye, Rusya, İran ve Şam rejimi burada yan yana savaşmak zorunda kalabilir.
4- Olmaz demeyin, daha büyük tehditler geliyor.
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