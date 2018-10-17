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Yeni Şafak: Konsolosluktaki vahşetin ses kaydına ulaştık

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 05:54 | Son Güncelleme

Yeni Şafak gazetesi bugünkü manşetinde Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’ndaki 'Cemal Kaşıkçı cinayetinin' kayıtlarına ulaştığını duyurdu.

Yeni Şafak: Konsolosluktaki vahşetin ses kaydına ulaştık

2 Ekim’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na gittikten sonra kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın akıbetiyle ilgili art arda iddialar gelmeye devam ediyor. CNN International da Kaşıkçı’nın öldürüldüğünü ve cansız bedeninin parçalara ayrıldığını belirtti. Al Jazeera'nin iddiasına göre de Cemal Kaşıkçı konsolosun odasında öldürüldü ve cesedi 7 dakikada burada parçalara ayrıldı.

"YAŞAMAK İSTİYORSAN SUS"

Yeni Şafak’ın haberine göre; Türkiye’nin elinde Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’ndaki vahşi cinayetle ilgili birden çok ses kaydı bulunuyor. Kayıtların birinde dün apar topar Riyad’a kaçan başkonsolos Muhammed Uteybi 'infazın' konsolosluğun dışında yapılmasını istiyor. “Bu olayı dışarıda yapın. Benim başımı belaya sokacaksınız” diyen Uteybi, “Arabistan’a geldiğinde yaşamak istiyorsan sus!” diye uyarılıyor.

UTEYBİ
Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Muhammed Uteybi


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Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu Cemal Kaşıkçı kayıp suudi gazeteci ses kaydı Yeni Şafak Muhammed Uteybi

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