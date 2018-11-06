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Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk: AK Parti'de rekabet bazı yerlerde centilmenlik dışına çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 09:13 | Son Güncelleme

Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk'ün Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerle ilgili AK Parti iddiası gündem yaratacak. Öztürk, AK Parti'de rekabetin bazı yerlerde centilmenlik dışına çıktığını öne sürerken, AK Parti'nin muhtemel adayları ile ilgili olumsuz haberlerin kaynağının ise yine AK Parti içinde olduğu iddiasında bulundu.

Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk: AK Parti'de rekabet bazı yerlerde centilmenlik dışına çıktı

Hasan Öztürk, "AK Parti birbirine çelme takanların partisi midir" başlığıyla yayımlanan yazısında "Ak Parti’nin muhtemel adaylarıyla ilgili çıkan olumsuz haberlerin kaynağı yine Ak Parti içinden, maalesef" ifadesini kullandı.

"Örnek mi istiyorsunuz? Mesela, Marmara’nın önemli bir büyük şehrinde tarihi saat kulesinin tepesine yıllar önce pvc’den bir kat konmuş! Ama ne hikmetse tam da bu dönemde gündeme gelivermiş. İlginç değil mi?" diye yazan Öztürk, şöyle devam etti:

— Yine mesela, Ege’ye ve Marmara’ya kıyısı olan bir büyük şehirde, belediye başkanının yakınlarıyla ilgili iftiraya kadar uzanan iddialar yazılıp çizilir olmuş. Küçük bir araştırma neticesinde ortaya şöyle bir gerçek çıkıyor: Bütün bu tartışmalı meselelerin ana kaynağı Ak Parti’nin içinde. Muhtemel aday adayları arasındaki rekabet bazı yerlerde centilmenlik dışına çıkmış görünüyor.

— Oysa biz, dürüst, temiz bir rekabetin Türkiye ve şehirlerimiz için gerekli olduğuna inanıyoruz. Ve Ak Parti'nin kurmaylarının ısrarla söylediği "Bizde göreve talip olunmaz. Görev verilir. Görevi alan da layıkıyla yapar" sözlerinin gerçekliğine inanmak istiyoruz.

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Hasan Öztürk Yeni Şafak ak parti akp yerel seçimler seçim 2019

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Evet akp de görev VERİLİR, damatlara ve oğullara...
EYT LİLER OLARAK MHP VE AKP YE TENEKEYİ BAĞLAYACAĞIZ.TANGIR TUNGUR GİDECEKLER.
bu millet koyun oğlu koyun zor be dostum.
bu zırvalara kendin inanıyormusun hasan bey?akpartide belediyelerin yaptıkları ayyuka çıktı.sen bunlara iftira denip unutulsun mu istiyorsun?eleştirel görünüp yalakalık yapmanın son versiyonunu buldun maşallah...
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