Yeni Şafak yazarından bomba iddia: Ses kayıtları yayınlanacak prensin işi bitecek!

Yeni Şafak gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın infazına ait ses kayıtlarının bugünden itibaren yayınlanmaya başlayacağını öne sürdü.

İbrahim Karagül, bugünkü “Bugün ya da bu hafta ses kayıtları yayınlanır.. Suudi sarayında deprem olur, Veliaht’ın işi biter.. Karşı Darbe: Kudüs’ü satan ittifak çökebilir..” başlıklı yazısında “Sanırım Cemal Kaşıkçı’nın öldürüldüğü an’a, öncesine ve sonrasına dair ses kayıtları bugünden itibaren yayınlanmaya başlayacak. Çünkü bu vahşi cinayetin talimatının verilmesi, organize edilmesi, hazırlığı ve işlenmesiyle ilgili uluslararası tartışmalar, ‘yeni kanıtlar’ın ortaya konmasını zorunlu hale getirdi. Bugün ya da bu hafta bu bunun için en elverişli zaman gibi duruyor” ifadelerini kullandı.

“BÖLGESEL GÜÇ YAPILANMASINDA YEPYENİ DURUMLAR YARATIR”

“Katillerin kendi aralarındaki konuşmaları, cinayeti işledikten sonra Riyad’la konuşmaları, Veliaht Prens’in emri bizzat veren kişi olduğunu kanıtlayacak diyaloglar, belki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır istihbaratının olaydaki rolü, hatta İsrail istihbaratının “bilirkişiliği” veya cinayetin ABD ayağına dair bilgiler..” diyen Karagül şöyle devam etti: