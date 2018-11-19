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Yeni Şafak yazarından bomba iddia: Ses kayıtları yayınlanacak prensin işi bitecek!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 11:18 | Son Güncelleme

Yeni Şafak gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, bugün kaleme aldığı 'Bugün ya da bu hafta ses kayıtları yayınlanır.. Suudi sarayında deprem olur, Veliaht’ın işi biter.. Karşı Darbe: Kudüs’ü satan ittifak çökebilir..' başlıklı yazısında gündem yaratacak bir iddiada bulundu. Karagül, İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın infazına ait ses kayıtlarının bugünden itibaren yayınlanmaya başlayacağını öne sürdü.

Yeni Şafak yazarından bomba iddia: Ses kayıtları yayınlanacak prensin işi bitecek!

Yeni Şafak gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın infazına ait ses kayıtlarının bugünden itibaren yayınlanmaya başlayacağını öne sürdü.

İbrahim Karagül, bugünkü “Bugün ya da bu hafta ses kayıtları yayınlanır.. Suudi sarayında deprem olur, Veliaht’ın işi biter.. Karşı Darbe: Kudüs’ü satan ittifak çökebilir..” başlıklı yazısında “Sanırım Cemal Kaşıkçı’nın öldürüldüğü an’a, öncesine ve sonrasına dair ses kayıtları bugünden itibaren yayınlanmaya başlayacak. Çünkü bu vahşi cinayetin talimatının verilmesi, organize edilmesi, hazırlığı ve işlenmesiyle ilgili uluslararası tartışmalar, ‘yeni kanıtlar’ın ortaya konmasını zorunlu hale getirdi. Bugün ya da bu hafta bu bunun için en elverişli zaman gibi duruyor” ifadelerini kullandı.

“BÖLGESEL GÜÇ YAPILANMASINDA YEPYENİ DURUMLAR YARATIR”

“Katillerin kendi aralarındaki konuşmaları, cinayeti işledikten sonra Riyad’la konuşmaları, Veliaht Prens’in emri bizzat veren kişi olduğunu kanıtlayacak diyaloglar, belki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır istihbaratının olaydaki rolü, hatta İsrail istihbaratının “bilirkişiliği” veya cinayetin ABD ayağına dair bilgiler..” diyen Karagül şöyle devam etti:

“Bu tür bilgiler dünyayı sarsar, bölgede depremlere yol açar, Suudi sarayını altüst eder, bölgesel güç yapılanmasında yepyeni durumlar yaratır.

Olayın başından beri Suudi Veliaht Muhammed bin Selman’ın bu işin patronu olduğunu, emri bizzat onun verdiğini, BAE’li Muhammed bin Zaid’in cinayete ortak olduğunu, şimdi bütün dünyanın Veliaht’ı kurtarmaya çalıştığını, bu amaçla para ve nüfuz kullanımının son limitlerine kadar masada olduğunu yazıyorum.”


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Anahtar Kelimeler:
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Prens Selman arabistanda kadınların araba kullanmasını, statlara gidebilmesini, başörtüsü yasağını hafifleten, ileri görüşlü, hatta arabistanda demokrasiye geçişi sağlayabilecek tek umut kaynağı idi... Yine ingilizler yaptı yapacağını. Bu Kaşıkçı Dodi El Fayadın yeğeni idi hatırlayın bir kimdi diye???
Trump'ın damadını unutmayın. Trump'ın kıvırması ondan dolayı.
Habere bak salama yazılmış bir haber İLERİ SÜRÜLDÜ, İDDA EDİLDİ . kelimelerle haber yapıyorlar bu iki kelimeyi haberin içine kat istediğin gibi yaz kimsede niye yazdın diyemez cezasında yok yazani iddia ve ileri sürüldü kelimeleri kurtarıyor.
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