Yeni Şafak yazarından çok konuşulacak çıkış: Krizin tek nedeni haberlerin ücretsiz kullanımı değil, bütün gazeteler birbirinin aynı

Kemal Öztürk, "Medyanın bunalımı: Dijitalleşme, benzeşme, ötekileşme" başlığıyla yayımlanan yazısında Demirören Medya Holding İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal'ın 'medyada dijitalleşme sorunu' tespitine yanıt verdi.

"Ne yazarların yazılarını internet sitelerine geç koymak, ne başkaları tarafından alıntılanmasını engellemek, ne de gazete dağıtımını teke indirmek, klasik gazetelerin sorununu çözebilir" diyen Öztürk, "Benzeşme, sanırım tüm okurların en çok şikayet ettiği konu. Bazen on gazete birbirinden habersiz, aynı manşetle çıkıyor. Tüm gazetelerdeki haberler neredeyse aynı. Zira hepsi Anadolu Ajansı'ndan (AA) besleniyor" ifadesini kullandı.

Öztürk, şöyle devam etti:

— Benim dönemimde gazetelerde çıkan haberlerinin % 70'i AA'ya aitti. Bu oran şimdi %95'lere çıktı sanırım. Haberler aynı olduğu gibi, habere bakış da aynı. Bu derece ajansa bağımlı hale gelmiş gazetelerin birbirine benzeşmemesi mümkün mü?

— Özel haber üreten gazetelerin sayısı bir elin parmağından az. Kimse gazete okumadığı için bir şey kaybettiğini düşünmüyor. Sosyal medya tüm haber ihtiyacını karşılıyor zaten. Peki bir okur, hepsi birbirinin aynı, günlük 40 gazete içinden birini neye göre tercih edecek?

