Yeni sağ parti kuruluyor! Adalet Partisi ve Doğru Yol Parti’sinin eski isimleri harekete geçti

Süleyman Demirel, Adalet Partisi (AP) ve Doğru Yol Partisi (DYP) liderliğini yaptı. DYP'yi yönetirken Cumhurbaşkanı seçildi. Mevcut siyasi partiler içinde aradıklarını bulamayanlar, Demirel'in ilkeleri etrafında birleşip yeni bir parti kurma arayışına girdi. AP ve DYP'de bakanlık, milletvekilliği yapmış, yöneticilik görevlerinde bulunmuş olanlar 20 Ekim'de Adana'da toplanacak. Demokrat Parti Seyhan İlçe eski Başkanı Emin Atasever, arkadaşlarıyla organize ettiği toplantının “Süleyman Demirel'i anma ve anlama” , “Toprağın tohumla buluşması”, “Vatan toprağında yeniden yeşerme” olduğunu söyledi.
20 EKİM'DE ADANA'DA TOPLANTI YAPILACAK
DP Seyhan İlçe eski Başkanı Emin Atasever'in organize ettiği toplantı 20 Ekim'de Adana'da yapılacak. Merkez sağın ağır topları ‘Demirel ruhu'yla toplanacak.
‘PARTİLERİNİ ARIYORLAR'
Sözcü Gazetesi'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, Atasever, “Demokratlar, cumhuriyetçiler, milliyetçiler, Demirel ve büyük Türkiye sevdalıları Adana'da bir araya geleceğiz. Amacımız Demirel'den bir şey çıkarıp yeniden onun misyonunu tüten baca haline getirmek. Anadolu Ateşini yakacağız” dedi. Ulaştırma ve Bayındırlık Eski bakanlarından Yaşar Topçu, “Demirelciler, Demirel dostları ve onun takipçileri” olarak 20 Ekim'de bir araya geleceklerini, toplantı sonunda bir bildiri yayımlanacağını belirtti. Topçu, şunları söyledi:
“Bunun arkasında partileşme arzusu var. Bizim camia da kendi partisini arıyor. Bize gelen beyanlarda hep ‘mevcut siyasi partilerde kendimizi bulamıyoruz' deniliyor. Onun için kendi partimizi vatan sathında yeniden yeşertmek talepleri hep öne çıkıyor. Gördüğümüz kadarıyla halk da bu yönde beklentiler var. Bu toplantı hiçbir siyasi partiye yönelik eleştiri ve kavga içermeden kendi misyonumuzun ‘Demirel ruhu' olarak yeniden hayata döndürülmesini konuşmak için yapılıyor.”
Eski Bakan Yaşar Topçu
ABD'den Rusya ve Türkiye arasındaki İdlib anlaşmasına ilk yorum
Erdoğan ve Putin'in Soçi'de yaptığı İdlib anlaşmasından saatler sonra Humus ve Lazkiye'de peş peşe patlamalar
Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk hakkında 'yeniden yargılama' kararı
Devletin ve Cumhurbaşkanlığı'nın kaç uçağı var? Erdoğan'a hediye edilen uçakla birlikte son envanter rakamını Portakal açıkladı
İYİ Partili Aytun Çıray: Türkiye tarihin en derin ekonomik krizini yaşıyor
iOS 12 güncellemesi ne zaman yayınlanacak? iOS 12 hangi cihazları destekliyor? iOS 12 dönemi başladı
Özel okul teşvik tercih sonuçları açıklandı! 2018-2019 öğrenci teşvik desteği sorgulama
Fiyat listesi sosyal medyayı sallayan Sakarya'daki lokantaya müşteri akını
Erkek ve dişi aslan dehşete düşürdü! Nefes kesen anlar
TBMM Başkanı Yıldırım'ın acı günü
Okuyucu Yorumları 0 yorum