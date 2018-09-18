Yeni sağ parti kuruluyor! Adalet Partisi ve Doğru Yol Parti’sinin eski isimleri harekete geçti

Süleyman Demirel, Adalet Partisi (AP) ve Doğru Yol Partisi (DYP) liderliğini yaptı. DYP'yi yönetirken Cumhurbaşkanı seçildi. Mevcut siyasi partiler içinde aradıklarını bulamayanlar, Demirel'in ilkeleri etrafında birleşip yeni bir parti kurma arayışına girdi. AP ve DYP'de bakanlık, milletvekilliği yapmış, yöneticilik görevlerinde bulunmuş olanlar 20 Ekim'de Adana'da toplanacak. Demokrat Parti Seyhan İlçe eski Başkanı Emin Atasever, arkadaşlarıyla organize ettiği toplantının “Süleyman Demirel'i anma ve anlama” , “Toprağın tohumla buluşması”, “Vatan toprağında yeniden yeşerme” olduğunu söyledi.

20 EKİM'DE ADANA'DA TOPLANTI YAPILACAK

DP Seyhan İlçe eski Başkanı Emin Atasever'in organize ettiği toplantı 20 Ekim'de Adana'da yapılacak. Merkez sağın ağır topları ‘Demirel ruhu'yla toplanacak.

‘PARTİLERİNİ ARIYORLAR'

Sözcü Gazetesi'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, Atasever, “Demokratlar, cumhuriyetçiler, milliyetçiler, Demirel ve büyük Türkiye sevdalıları Adana'da bir araya geleceğiz. Amacımız Demirel'den bir şey çıkarıp yeniden onun misyonunu tüten baca haline getirmek. Anadolu Ateşini yakacağız” dedi. Ulaştırma ve Bayındırlık Eski bakanlarından Yaşar Topçu, “Demirelciler, Demirel dostları ve onun takipçileri” olarak 20 Ekim'de bir araya geleceklerini, toplantı sonunda bir bildiri yayımlanacağını belirtti. Topçu, şunları söyledi: