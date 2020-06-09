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Yeni salgın var bu kez adres farklı

DÜNYA HABERLERİ  | 09.06.2020 15:29 | Son Güncelleme

Singapur'da son iki günde 165 kişide dang humması görüldü.

Yeni salgın var bu kez adres farklı

The Straits Times'taki habere göre, Ulusal Çevre Ajansından yapılan açıklamada, Singapur'da geçen haftadan bu yana 872 yeni dang humması vakasının tespit edildiği kaydedildi.

Geçen haftaki vaka sayısının 2013'ten bu yana haftalık olarak tespit edilen en yüksek sayı olduğuna işaret edilen açıklamada, son iki günde 165 kişide dang humması görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, 2020'nin başından bu yana 12 kişinin dang humması nedeniyle yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor. Vakalar, genellikle yağış mevsimleri olarak bilinen haziran-eylül ve aralık-mart dönemlerinde artış gösteriyor.

Bilim adamları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğunu belirtiyor. Hastalığı bulaştıran sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerinde çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.

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