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Yeni Samsung 860 QVO SSD ile yüksek depolama kapasitesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 19:37 | Son Güncelleme

Samsung Electronics'in duyurduğu yeni SSD serisi Samsung 860 QVO SSD 4 terabyte kapasiteye kadar ulaşan seri, olağanüstü hız ve sağlamlığıyla öne çıkıyor - Samsung Electronics Türkiye’nin Veri Depolama Ürünlerinden Sorumlu Müdürü İsa Tolu: - "Yeni serimiz tüm dünyada daha fazla kullanıcının hızlı performans ve yüksek kapasiteye ulaşmasını sağlayacak"

İSTANBUL (AA) - Samsung Electronics yeni SSD serisi Samsung 860 QVO SSD’yi duyurdu. Dört terabyte (TB) kapasiteye kadar ulaşan seri, olağanüstü hız ve sağlamlığıyla öne çıkıyor. Şirketin yüksek yoğunluklu 4-bit çok katmanlı hücre (MLC) NAND flash mimarisini temel alan 860 QVO, terabyte düzeyindeki kapasiteleri uygun fiyatlarla daha fazla kişiye ulaştırıyor.

Samsung açıklamasına göre, Samsung Electronics'in tanıtımını yaptığı yeni SSD serisi Samsung 860 QVO SSD 4 terabyte kapasiteye kadar ulaşan seri, olağanüstü hız ve sağlamlığıyla dikkati çekiyor.

Açıklamada verilen bilgilere göre, büyük boyutlu multimedya dosyalarıyla uğraşan bilgisayar kullanıcıları, günlük kullanım deneyimlerini geliştirmek için bilgisayarlarının depolama kapasitesini artırma ihtiyacı duyuyor.

Sıkça kullanılan SATA arayüzünü temel alan 2,5 inç formundaki 860 QVO, standart dizüstü ve masaüstü bilgisayarların çoğuyla kullanılabiliyor. Yüksek kapasite ve performansı uygun fiyatlı tek bir sürücüde sunan 860 QVO, işletim sistemi ve depolama için bir SSD-HDD kombinasyonu kullanma ihtiyacını da ortadan kaldırıyor.

550 MB/s’ye ulaşan sıralı okuma ve 520 MB/s’ye varan sıralı yazma hızlarıyla 860 QVO, Samsung’un en yeni 4-bit V-NAND ve başarısı kanıtlanmış MJX kontrolcüsü sayesinde günümüzün 3-bit MLC SSD’leriyle aynı seviyede performans sergiliyor. Hızı artırırken yüksek performansı da uzun süre koruyan Intelligent TurboWrite teknolojisi de sürücüye entegre edilmiş durumda."

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- 4 TB 4,199 TL'den başlayan fiyatlarla

Samsung en ideal sağlamlığı sunmak için, tüketicilerin SSD kullanım biçimlerini ayrıntılı bir analizden geçirdi ve toplam yazılan byte (TBW) miktarını buna göre belirledi. Samsung 4 TB’lık model için üç yıl sınırlı garanti veya 1440 TBW, 2 TB’lık model için 720 TBW ve 1 TB’lık model için ise 360 TBW sunuyor.

860 QVO tüm dünyada Aralık 2018’den itibaren, 1 TB model için 1,049TL, 2 TB model için 2,049TL ve 4TB model için 4,199TL’den başlayan tavsiye edilen perakende satış fiyatıyla piyasaya çıkacak.

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- "Tüketiciler yüksek çözünürlüklü dosya kullanıyor, üretiyor ve saklıyor"

Samsung Electronics Türkiye’nin Veri Depolama Ürünlerinden Sorumlu Müdürü İsa Tolu, yeni 860 QVO SSD serisi hakkında, "Günümüzde tüketiciler daha önce hiç olmadığı kadar çok sayıda yüksek çözünürlüklü dosya kullanıyor, üretiyor ve saklıyor. Bunlara 4K videolar ve yoğun grafikli oyunlar da dahil. Bu da depolama cihazlarında daha yüksek kapasite ve performans talebini artırıyor. Samsung olarak terabyte düzeyinde kapasiteye sahip SSD’lerde gelişimin öncülüğünü 860 QVO ile devam ettiriyoruz. Yeni serimiz tüm dünyada daha fazla kullanıcının hızlı performans ve yüksek kapasiteye ulaşmasını sağlayacak." ifadelerini kullandı.

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4 terabyte 860 QVO SSD Samsung

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