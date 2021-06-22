Yeni Sayıştay başkanı Metin Yener kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Metin Yener'in detaylı biyografisi

TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen oylamada en çok oyu almasıyla yeni Sayıştay Başkanı olarak Metin Yener seçildi. Daha önce Cumhurbaşkanlığı'nda Personel ve Prensipler Genel Müdürü görevini icra eden MEtin Yener'in hayatı vatandaşlar tarafından merak edilemeye başlandı. Peki Yeni Sayıştay başkanı Metin Yener kimdir? İşte detaylı biyografisi...

METİN YENER KİMDİR?

Metin Yener, 1972 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Yener, ilk olarak Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden eğitimini tamamladı. Daha sonra ise Gazi Üniversitesi'nde İktisat Politikası, Indiana Üniversitesinde Kamu Yönetimi alanlarında yüksek lisans eğitimi aldı.

KARİYER HAYATI

Eğitim hayatının ardından çeşitli görevler üstlenen Yener, devletin bazı kademelerinde görev almıştır. Sırasıyla 2012 yılında Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdür Yardımcılığına, 2014'de ise Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne atandı.

2018 yılından günümüze kadar süren Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü görevini sürdüren Yener, evli ve iki çocuk sahibidir. Bugün TBMM'de gerçekleştirilen oylama sonucu ise Sayıştay Başkanlığına seçilmiştir.

