HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yeni Sayıştay başkanı Metin Yener kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Metin Yener'in detaylı biyografisi

Yeni Sayıştay başkanı Metin Yener kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Metin Yener'in detaylı biyografisi

22.06.2021 20:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Metin Yener, yeni Sayıştay başkanı oldu. Yeni görevine başlayacağı duyurulan Metin Yener'in hayatı ve kariyeri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Yeni Sayıştay başkanı Metin Yener kimdir, nereli ve kaç yaşında? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

Yeni Sayıştay başkanı Metin Yener kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Metin Yener'in detaylı biyografisi

TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen oylamada en çok oyu almasıyla yeni Sayıştay Başkanı olarak Metin Yener seçildi. Daha önce Cumhurbaşkanlığı'nda Personel ve Prensipler Genel Müdürü görevini icra eden MEtin Yener'in hayatı vatandaşlar tarafından merak edilemeye başlandı. Peki Yeni Sayıştay başkanı Metin Yener kimdir? İşte detaylı biyografisi...

METİN YENER KİMDİR?

Metin Yener, 1972 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Yener, ilk olarak Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden eğitimini tamamladı. Daha sonra ise Gazi Üniversitesi'nde İktisat Politikası, Indiana Üniversitesinde Kamu Yönetimi alanlarında yüksek lisans eğitimi aldı.

KARİYER HAYATI

Eğitim hayatının ardından çeşitli görevler üstlenen Yener, devletin bazı kademelerinde görev almıştır. Sırasıyla 2012 yılında Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdür Yardımcılığına, 2014'de ise Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne atandı.

2018 yılından günümüze kadar süren Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü görevini sürdüren Yener, evli ve iki çocuk sahibidir. Bugün TBMM'de gerçekleştirilen oylama sonucu ise Sayıştay Başkanlığına seçilmiştir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her evde olması gereken 20 ürünHer evde olması gereken 20 ürün
İlk kez görüldü! Duymada problem yaşayınca...İlk kez görüldü! Duymada problem yaşayınca...
Haftalık vaka sayısı haritası açıklandıHaftalık vaka sayısı haritası açıklandı

En Çok Okunan Haberler

Cansu Taşkın'ın makyajsız hali şoke etti!

Cansu Taşkın'ın makyajsız hali şoke etti!

Aşılama hızlanmışken... Yeni tehlike!

Aşılama hızlanmışken... Yeni tehlike!

İçi para dolu notu okuyunca şaşkına döndü: Dikkatli aç ve oku!

İçi para dolu notu okuyunca şaşkına döndü: Dikkatli aç ve oku!

Korkutan aşı açıklaması: Tükendi

Korkutan aşı açıklaması: Tükendi

Alişan'ı yıkan haber! Entübe edildi

Alişan'ı yıkan haber! Entübe edildi

Yerli aşının adı belli oldu: TURKOVAC

Yerli aşının adı belli oldu: TURKOVAC

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Son Dakika: 20 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 20 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Mahallede büyük panik: Kimse evine giremiyor

Mahallede büyük panik: Kimse evine giremiyor

Arazi sulama kavgası kanlı bitti: 4 ölü, 4 yaralı

Arazi sulama kavgası kanlı bitti: 4 ölü, 4 yaralı

Korkunç olay! Cami avlusunda cansız bedeni bulundu

Korkunç olay! Cami avlusunda cansız bedeni bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.