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Yeni seçilen meclis üyesi vefat etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 17:14 | Son Güncelleme

Sivas’ta AK Parti’den Belediye Meclis Üyeliğine seçilen Cengiz Kuzucuoğlu hayatını kaybetti.Sivas’ta 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde AK Parti listesinden Sivas Belediyesi Meclis Üyeliğine seçilen Cengiz Kuzucuoğlu hayatını kaybetti.

Sivas’ta AK Parti’den Belediye Meclis Üyeliğine seçilen Cengiz Kuzucuoğlu hayatını kaybetti.
Sivas’ta 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde AK Parti listesinden Sivas Belediyesi Meclis Üyeliğine seçilen Cengiz Kuzucuoğlu hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Kuzucuoğlu’nun vefatı şehirde üzüntüye neden oldu. Kuzucuoğlu için bugün İkindi Namazının ardından Sivas Ulu Cami’de cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına; Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, partililer ve çok sayıda seveni katıldı. Kuzucuoğlu’nın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığında toprağa verildi.

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