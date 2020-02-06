Yeni seçilen Thüringen Başbakanı bir gün sonra istifa ediyor

Ekim ayındaki seçimlerde yüzde beş barajını kılpayı aşıp, eyalet parlamentosuna girmeyi başaran FDP'nin eyalet teşkilatı başkanı Kemmerich, dün partisinin vekilleri dışında Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi ile AfD üyesi vekillerin oylarıyla, halen başbakanlık görevini yürüten Sol Parti’li Bodo Ramelow’u bir oy farkıyla geride bırakıp, sürpriz şekilde başbakan seçilmişti.

Krizin erken seçimle aşılması planlanıyor.Almanya’nın doğu eyaletlerinden Thüringen’de sağcı popülist, göç ve İslam karşıtı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin desteğiyle başbakan seçilen ve bu nedenle ülkede geniş infiale neden olan Hür Demokrat Parti'li (FDP) Thomas Kemmerich, görevinden istifa edeceğini duyurdu. FDP Eyalet Parti Meclis Grubu da, parlamentonun lağvedilmesi ve erken seçimin önünün açılması için dilekçe vereceğini açıkladı. Bunun için meclisin üçte ikisinin oyu yeterli. FDP Genel Başkanı Christian Lindner de Thüringen'deki başbakanlık seçimlerinde yaşananlardan sonra, parti yönetiminden güvenoyu isteyeceğini, FDP Federal Yönetim Kurulu'nun bu amaçla cuma günü acil toplantıya çağrıldığını duyurdu.

Thüringen'deki AfD lideri Höcke'ye "faşist” demek suç değil

FDP’li Kemmerich’in AfD’nin desteğiyle seçilmesi ve dün hemen yemin ederek görevi devralması büyük tepkiye neden oldu ve federal hükümetin ortakları arasında da kriz yarattı. Nitekim ekim ayı sonunda yapılan seçimlerden sonra Merkel’in partisi CDU, birinci güç olan Sol Parti ile koalisyonu reddettiği için hükümet kurulamamış, halen başbakan olan, seçmen desteği de yüksek Sol Parti'li Ramelow da Sosyal Demokratlar ve Yeşiller ile azınlık hükümeti üzerinde uzlaşmıştı. Ramelow, dün girdiği başbakanlık seçiminde favoriyken, AfD’nin kendi adayı yerine FDP’nin adayını desteklemesiyle bir oy farkla kaybetmişti. AfD’nin Thüringen teşkilatı en radikal olanı ve lideri Björn Höcke de çoğu politikacı tarafından "Nazi” olarak niteleniyor. Hatta bir süre önce Höcke'ye "faşist” demenin mahkeme tarafından suç olmadığına karar verilmişti.

Kriz üzerine Merkel devreye girdi

Thüringen’de seçimler sonrasında ortaya çıkan durum üzerine erken seçimlerin yapılması yönündeki sesler yükselmiş, talepler çoğalmıştı. Afrika gezisinde olan Almanya Başbakanı Angela Merkel de devreye girerek, seçimin sonucunun geri alınmasını istemişti. Böylece o da erken seçim taleplerini destekleyenlerin yanında yer aldığını ortaya koymuş, ilaveten "Demokrasi adına kötü bir gün” diye konuşmuştu.

Kemmerich’in AfD’nin desteğiyle seçilmesine kendi partisinden de tepkiler gelmiş, gelişme Almanya çapında "bir tabu yıkılması” olarak nitelenmişti.

dpa/ETO,HS,AÜ

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