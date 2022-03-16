Yeni seçim yasası teklifine göre hangi parti kazançlı? AK Parti ile CHP…

Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ile MHP'nin yeni seçim yasası ile ilgili ayrıntıları önceki gün ortak basın toplantısı düzenlenerek açıkladı. Teklifte en dikkat çeken iki detay ise; seçim barajının yüzde 10'dan 7'ye düşürülmesi ve ittifakın ‘artık oy’larla milletvekili çıkaramayacak olması oldu.

Bu iki yeni detaya göre son seçim sonuçlarına bakılarak bir değerlendirme yapıldığında ise hangi partinin kaç milletvekili kazanıp kaç milletvekili kaybettiği de ortaya çıktı. Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı bugünkü köşesinde bu soruya yanıt aradı:

AK Parti'nin tecrübeli hukukçu vekillerinden Bilecik Milletvekili Selim Yağcı bir çalışma yaptı. Yağcı'nın yaptığı çalışma ilginç sonuçlar ortaya koydu. Yeni sistemin getirileri ve götürüleri partiler için değişiklik gösteriyor. 24 Haziran 2018 seçimlerinde partilerin aldıkları oy oranlarına göre yapılan hesaplamalar sonucu, 17 ilde 17 milletvekilliği parti değiştiriyor. Mevcut durumda CHP 11, İP 5, AK Parti 1 milletvekili kaybediyor.

YENİ SİSTEME GÖRE AK PARTİ 8, CHP 1 MİLLETVEKİLİ KAZANIYOR

Teklif edilen sisteme göre AK Parti 8, MHP 6, HDP 2, CHP 1 milletvekili kazanıyor. Haziran seçimleri baz alındığında İP listesinden Afyon milletvekili seçilen DP Lideri Gültekin Uysal seçilemiyor. Aynı şekilde Elazığ'dan seçilen CHP'li Gürsel Erol da liste dışı kalıyor. AK Partili Rıza Posacı da aynı kapsamda seçilemiyor.

Daha teknik ifadeyle, Türkiye genel barajını ittifakla geçen siyasi partilerin her birinin çıkaracağı milletvekili sayısı, seçim bölgelerinde aldığı oy üzerinden D'Hondt sistemiyle belirlenmesiyle ittifakların "artık oy hesabı" üzerinden "aşkın temsil" etme durumu ortadan kalkarken, seçmen iradesinin "eksik temsil" olarak Meclis aritmetiğine yansımasının önüne geçilmiş oluyor.

24 Haziran seçimleri üzerinden yapılan hesaba göre; İP listesinden CHP'nin artık oyları ile Afyonkarahisar milletvekili olarak Meclis'e giren DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, 61 bin 683 İP oyuna rağmen Meclis dışı kalırken, yerine D'Hondt sistemine göre 63 bin 853 oy ile AK Parti'nin dördüncü sıradaki adayı Meclis'e giriyor.

AK PARTİ’NİN VEKİL KAYBETTİĞİ TEK İL AYDIN OLUYOR

Yine İP'li Ümit Dikbayır CHP'nin artık oyları olmaksızın 60 bin 584 oyuna rağmen Meclis dışında kalırken, yerine D'Hondt sistemine göre 75 bin 74 oyu olan AK Parti'nin beşinci sıradaki adayı Sakarya'dan vekil olarak Meclis'e girecek. Yeni sisteme göre AK Parti'nin milletvekili kaybettiği tek il Aydın oluyor. 59 bin 442 oy alarak seçilen Rıza Posacı yerine 62 bin 47 oy alan CHP'nin 4. sıradaki adayı Meclis'e giriyor.

Bu sistemde, Meclis'te grubu bulunan partiler içerisinde milletvekili kaybetmeden sandalye sayısını artıran tek parti HDP oluyor. HDP, Adıyaman'da CHP'den, Erzurum'da da İP'ten birer vekil alıyor. Yeni düzenlemenin yasalaşması durumunda MHP'nin kalesi, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin şehri Osmaniye'de CHP vekil çıkaramazken, artık oylar sebebiyle MHP'nin birer milletvekili kaybettiği Elazığ, Kastamonu, Nevşehir, Niğde, Osmaniye gibi büyükşehir olmayan illerde önümüzdeki seçimler çok daha çekişmeli ve iddialı geçecek.



