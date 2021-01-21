Yeni Senato Çoğunluk Lideri Schumer Nasıl Bir Siyaset İzleyecek?

Siyasette neredeyse yarım yüzyılı tamamlamak üzere olan Demokrat Partili Senatör Chuck Schumer, Demokrat ve Cumhuriyetçiler'in 50'şer sandalyeye sahip olduğu ve eşitliği sadece yeni göreve başlayan Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in oyunun bozabileceği Senato'nun yeni çoğunluk lideri. Schumer bu konumuyla, yasamayla ilgili tüm çalışmaların bundan sonraki kilit ismi. Senato Çoğunluk Lideri görevini üstlenen ilk New Yorklu ve ilk Yahudi olan 70 yaşındaki Schumer, hassas bir dönemde görevi Kentucky eyaletinin Cumhuriyetçi Partili Senatörü Mitch McConnell'dan devraldı. Schumer, Demokrat Parti'nin Trump'ın Beyaz Saray'dan uzaklaştırılması için ikinci kez kez girişimde bulunduğu yeni bir çekişme ortamında göreve geldi.

Senato’nun önündeki en önemli gündem maddelerinden biri azil oturumları. Bu nedenle Schumer'ın bir yandan Biden'ın kabine üyeliklerine aday gösterdiği isimlerin Senato'daki onay oturumlarını düzenlerken ve diğer kritik siyasi öncelikleri Senato'dan geçirme planı yaparken diğer yandan da Trump'ın azil davasını görmek için bir strateji geliştirmesi gerekiyor.

Schumer, geçenhafta Senato üyelerine gönderdiği mektupta, azil sürecinin Demokrat Parti'nin gündemini rayından çıkarmasına izin vermeyeceği taahhüdünde bulundu. Bu gündemin en kritik maddelerinden biri, Amerikalılar'a 2.000 dolarlık Corona yardım çekleri gönderilmesi, eyalet yönetimleri ve yerel idarelere yardım edilmesi için hazırlanan tasarıyı Senato'dan geçirmek. Schumer ayrıca "iklim krizini çözmek için cesur yasal düzenlemeler yapmayı" ve sağlık ve çocuk bakımı hizmetleriyle ilgili aksaklıkları gidermeyi de öncelikli amaçları arasında saydı. Biden, Schumer ve diğer Demokrat Partili liderleri, Senato mesaisini azil davasıyla kabinesine aday gösterdiği isimlerin onaylanması süreci arasında bölüştürme yaklaşımını benimsemeye teşvik ediyor. Trump, Senato tarafından hükümete karşı şiddet eylemlerini kışkırttığı gerekçesiyle suçlu bulunursa 2024 yılında yeniden başkanlık yarışına katılması engellenmiş olacak. Georgia eyaleti Schumer’in de kaderini belirledi 5 Ocak'ta Georgia eyaletinde yapılan ikinci tur Senato seçimini Demokrat Partili adaylar Raphael Warnock ve Jon Ossoff'un kazanması, Azınlık Lideri konumundaki Schumer'ın Çoğunluk Lideri pozisyonuna yükselmesini sağladı.

Schumer ve pragmatizm Schumer'ın 45 yıldır New York eyaletinin iç siyasetinde ve ABD Kongresi'nde yürüttüğü faaliyetlerinde en çok öne çıkan unsurların pragmatizm ve Cumhuriyetçi meslektaşlarıyla müzakere yapma istekliliği olduğu görülüyor.

Schumer, memleketi New York'un belki de en önemli sektörü olan mali hizmetlerle ilgili meselelerde partiler arasında köprü kurmasıyla bilinen bir siyasetçi. New York Senatörü ayrıca tartışmalı meselelerde partilerüstü anlaşmalara imza atmasıyla da tanınıyor. 2013 yılında '8'li Çete' olarak adlandırılan bir grup senatör arasında bulunan Schumer, kapsamlı göçmenlik yasasının Senato'dan geçirilmesi için yürütülen başarılı partilerüstü çabanın önderiydi. Ancak tasarı, Temsilciler Meclisi'nde reddedilmişti. Schumer, yıllar içinde Demokrat Parti'yle bağdaştırılan birçok siyasi hedefin güvenilir savunucusu haline geldi. Bireysel silahlanmanın kontrol altına alınmasının ateşli savunucularından biri olan Schumer, aynı zamanda sağlık sigortasına erişim hakkının genişletilmesi ve kadınların kürtaj hakkının korunmasını da destekliyor.

Öte yandan Schumer'ın parti çizgisinden ayrıldığı zamanlar da oldu. Örneğin gelir düzeyi ortalamanın üzerinde olanların ödeyeceği vergilerin arttırılmasına karşı direnç gösteren Schumer, New York gibi pahalı kentlerde, başka bölgelerde çok yüksek sayılabilecek gelir seviyelerinin sadece orta sınıf bir yaşam tarzını karşıladığını savundu. Yahudi olan Schumer'ın İsrail'e verdiği güçlü destek, bazen partisiyle zıt düşmesine yol açtı. 2015'te Obama yönetiminin müzakere ettiği İran nükleer anlaşmasına karşı çıkan Schumer, Başkan Donald Trump'ın Amerika'nın İsrail Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararı lehine tavır takındı. Siyasi kampanya düzenleme konusunda usta olan politikacı, kariyeri boyunca girdiği hiçbir seçimi kaybetmedi. Demokrat Parti Senato Kampanya Komitesi'nin başkanlığını yapan Schumer, 2006 yılındaki Kongre ara seçimlerinde partisinin beş sandalye kazanarak Senato kontrolunu ele geçirmesinde kritik rol oynadı. 2008 başkanlık seçimleri sırasındaysa yine Schumer liderliğindeki Senato Kampanya Komitesi, Demokrat Parti'ye sekiz sandalye daha kazandırdı.

Schumer'ın siyasi becerileri, iki parti arasındaki farkın kıl payından az olduğu Senato'da ciddi sınavlar vereceğe benziyor. 'Filibuster' olarak bilinen ve senatörlerin kürsüyü işgal ederek yasama sürecinde gecikmeye neden olduğu eylem nedeniyle 100 sandalyeli Senato'da 60'dan az oy alan tasarıların geçirilmesi zorlaşabilir. Hatta salt çoğunlukla onaylanabilecek tasarıları bile en muhafazakar Demokrat Partili senatörlerin kabul edebileceği hale getirmek gerekebilir. Virginia Üniversitesi Politika Merkezi'nden Kyle Kondik, "Schumer, hem filibuster eylemi hem de Senato'nun en az liberal görüşlü üyelerinin tercihleri nedeniyle zorlanacak. Bu liste, Batı Virginia eyaletinin Demokrat Partili senatörü Joe Manchin ile başlıyor. Yeni Kongre'nin ele alacağı ilk düzenlemelerden birinin salgınla ilgili yardım paketi olacak gibi görünüyor. Schumer bu tasarıyı Manchin'in oyunu garantileyecek şekilde yapılandırabilir mi? Manchin, yardım çeklerini bir öncelik olarak kabul etmediğini söylemişti. Ya da eğer Manchin'in oyunu kaybetmesi durumunda Cumhuriyetçi kanattan birilerinin desteğini alabilir mi? Tüm bu gelişmelerin ne yönde ilerleyeceği, Çoğunluk Lideri olarak Schumer'ın vereceği ilginç sınavlar olacak" dedi.