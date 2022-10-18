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Yeni sevgili, eski sevgiliyi pompalı tüfekle yaraladı!

18.10.2022 22:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Eski sevgilisini rahatsız ettiği iddia edilen şahıs, eski sevgilisinin erkek arkadaşı tarafından pompalı tüfekli saldırıya uğradı. Ayağından yaralanan M.K. isimli şahıs hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren diğer şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Yeni sevgili, eski sevgiliyi pompalı tüfekle yaraladı!

Diyarbakır'da bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisinin evinin önünde hakaretler yağdırıp, çevreyi rahatsız eden M.K. adlı erkek, iddiaya göre kısa süre sonra olay yerine gelen ve kadının yeni erkek arkadaşı olduğu öğrenilen F.T. tarafından pompalı tüfekli saldırıda yaralandı. Ayağından yaralanan M.K., hastanede tedaviye alınırken, saldırgan ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

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Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Gevran Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı bir apartmanın girişinde meydana geldi. İddiaya göre binada oturan ve ismi öğrenilemeyen genç bir kadının eski sevgilisi M.K., apartmanın önüne geldi. Burada bir süre bağıran M.K., genç kadının ve çevredekilerin uyarılara rağmen bölgeden ayrılmadı. İddiaya göre genç kadın, durumu yeni erkek arkadaşı F.T.’ye bildirdi. Binanın önüne gelen F.T., tartıştığı M.K.'ya beraberinde getirdiği pompalı tüfekle ateş etti.

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M.K., kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.K. sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne götürüldü. M.K.’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır sevgili
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