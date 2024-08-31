HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yeni sezon geldi! Yasağın kalmasıyla balıkçılar bu gece "vira bismillah" diyecek

Yeni sezon geldi! Yasağın kalmasıyla balıkçılar bu gece "vira bismillah" diyecek

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
31.08.2024 14:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülke genelinde denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağı, bu gece sona erecek. Balıkçılar, yeni sezon için tekne ve ağlarını onardı. 1 Eylül'de "Vira bismillah" diyerek denize açılacak balıkçılar, ağlarını denize bırakarak nasiplerini bekleyecek.

Balıkçılar, avlanma yasağı süresince hazırlıklarını tamamladı. "Vira bismillah" diyerek denize açılacak balıkçılar, yeni sezonun bereketli geçmesini bekliyor.

AA-23693043

BEKLENEN GÜN GELDİ ÇATTI

Tarım ve Orman Bakanlığınca 15-31 Ağustos'ta denizlerde küçük ölçekli balıkçıların geleneksel yöntemlerle palamut avlamasına izin verildi. Gece 00.00'da "vira bismillah" diyecek balıkçılar, sezona bol miktarda palamut avlayarak başlamayı ümit ediyor.

balik-sezonu-depo-2

PALAMUT SEZONU

Ordu'da faaliyet gösteren Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, "Geçen sezon son 62 yılın en düşük palamut avını gerçekleştirdik. Hamsi avı çok iyi geçmişti. Temmuz ve ağustosta palamut işaretleri çok iyi gözüktü. Bu sezon palamut avının geçen sezona göre çok iyi geçmesini bekliyoruz" dedi.

headline

HAMSİ ORANINDA DÜŞÜŞ

Bu yıl palamut, istavrit ve lüferin bol olacağını ifade eden Rize Artvin Su Ürünleri Kooperatifi Birliği Başkanı Barış Zaman da "Hamsi geçen yıla oranla düşük olacak. Büyük balık küçük balığı yiyor" ifadelerini kullandı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
hamsi palamut Balıkçı balık avı
En Çok Okunan Haberler
Müstehcen bulunduğu için yasaklanmıştı! O şarkıyı söylerken kendinden geçti

Müstehcen bulunduğu için yasaklanmıştı! O şarkıyı söylerken kendinden geçti

İstanbul'un göbeğinde 10 bin TL'ye oturuyor! Bina yıkılacak ama onu kimse evden çıkaramıyor

İstanbul'un göbeğinde 10 bin TL'ye oturuyor! Bina yıkılacak ama onu kimse evden çıkaramıyor

Narin'in kaybının 11. gününde flaş gelişme! Amcası gözaltına alındı

Narin'in kaybının 11. gününde flaş gelişme! Amcası gözaltına alındı

AK Parti'yi kızdıran fotoğraf karesi: "Tam bir şuursuzluk!"

AK Parti'yi kızdıran fotoğraf karesi: "Tam bir şuursuzluk!"

Kerkük'te 'Türk İHA'sını düşürdük' diyen komutan gözaltına alındı

Kerkük'te 'Türk İHA'sını düşürdük' diyen komutan gözaltına alındı

Bu ne rahatlık!

Bu ne rahatlık!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.