Yeni sezon geldi! Yasağın kalmasıyla balıkçılar bu gece "vira bismillah" diyecek

Balıkçılar, avlanma yasağı süresince hazırlıklarını tamamladı. "Vira bismillah" diyerek denize açılacak balıkçılar, yeni sezonun bereketli geçmesini bekliyor.

BEKLENEN GÜN GELDİ ÇATTI

Tarım ve Orman Bakanlığınca 15-31 Ağustos'ta denizlerde küçük ölçekli balıkçıların geleneksel yöntemlerle palamut avlamasına izin verildi. Gece 00.00'da "vira bismillah" diyecek balıkçılar, sezona bol miktarda palamut avlayarak başlamayı ümit ediyor.

PALAMUT SEZONU

Ordu'da faaliyet gösteren Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, "Geçen sezon son 62 yılın en düşük palamut avını gerçekleştirdik. Hamsi avı çok iyi geçmişti. Temmuz ve ağustosta palamut işaretleri çok iyi gözüktü. Bu sezon palamut avının geçen sezona göre çok iyi geçmesini bekliyoruz" dedi.

HAMSİ ORANINDA DÜŞÜŞ

Bu yıl palamut, istavrit ve lüferin bol olacağını ifade eden Rize Artvin Su Ürünleri Kooperatifi Birliği Başkanı Barış Zaman da "Hamsi geçen yıla oranla düşük olacak. Büyük balık küçük balığı yiyor" ifadelerini kullandı.