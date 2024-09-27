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Yeni sezon, yeni tarz! Camper ayakkabılarda kaçırılmayacak indirimler

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
26.09.2024 16:55
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Hem şıklık hem de konfor arayanlar için harika bir fırsat var! Hem özgün hem de havalı ayakkabı tasarımlarından hoşlananların favorisi olan Camper'da kaçırılmayacak indirimler başladı. Tarzınızı yansıtacak ve sizi her ortamda olduğunuzdan daha havalı kılacak ayakkabıları keşfetmek isterseniz sizin için seçtiğimiz indirimdeki modeller içeriğimizde... İşte detaylar!

Yeni sezon, yeni tarz! Camper ayakkabılarda kaçırılmayacak indirimler

Sonbahar geldi; beyaz ve açık renk spor ayakkabılarımızın yerini yavaş yavaş koyu renk modeller, bot görünümlü sneakerlar, deri modeller almaya başladı. Siz de yeni sezonda hem tarz hem de rahat bir ayakkabı arıyorsanız ve gardırobunuza yeni bir soluk getirmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Birbirinden şık ayakkabı tasarımlarıyla öne çıkan Camper'da kaçırmak istemeyeceğiniz fırsatlar sizleri bekliyor. 3000 TL altı fiyatlarla satışta olan modelleri ve yeni sezonun en havalı ayakkabılarını bulacağınız içeriğimizi okumaya devam edin.

1. Camper Wagon Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-09-27T092312.979

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Giyerken ayağa zor giriyor, ancak giyince çok rahat. Biraz tabanı fazla geniş. Tam numaranızı alın."

  • "Ayağınızda varlığından haberiniz bile olmayabilir. Çok esnek ve rahat, yumuşak derileri ve tam ayak numarasına göre uygun kalıplarıyla benim giydiğim en keyifli ofis ayakkabısı olabilir."
Ürünü İncele

2. Camper Peu Touring Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-09-26T162346.491

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ayakkabının rengi fotoğraftakinden güzel, ürün hafif, ayak numaranıza göre tercih etmenizi tavsiye ederim."

  • "Hava alıyor ve çok hafif bir ayakkabı. Çok memnunum."
Ürünü İncele

3. Camper Peu Roda Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-09-26T162646.795

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Camper Peu Roda ayakkabılarını bir süredir kullanıyorum ve genel olarak oldukça memnunum. İlk dikkatimi çeken şey, ayakkabının geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış olmasıydı, bu da çevre dostu bir tercih yapmamı sağladı. Deri değil, ama yüzey malzemesi oldukça kaliteli ve dayanıklı. Ayaklarımı iyi sarıyor ve yürüyüşlerde gayet rahat ettiriyor. Taban kısmı sağlam ve kaymaz yapıda, dışarıda farklı zeminlerde güvenle yürüyebiliyorsunuz. Özellikle şehir içinde yürüyüşlerde çok rahat ettim. Ayakkabı hafif olduğu için uzun süre giysem bile yorgunluk hissi yaratmıyor.mOrthoLite® iç tabanı ayakları yastıklıyor, yani her adımda yumuşak bir his veriyor. Genel olarak günlük kullanım için ideal, spor ayakkabı gibi ama şıklığıyla her kombinle rahatlıkla uyum sağlıyor. Hem sürdürülebilir hem de konforlu bir ayakkabı arıyorsanız, kesinlikle tavsiye ederim."

  • "Topuktan, baş parmak ucuna 30 cm ve taraklı ayağıma 46 numara tam oldu. Camper kalitesi."
Ürünü İncele

4. Camper K300468-002 Bot

Adsız tasarım - 2024-09-26T162837.181

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ayakkabım çok rahat ve konforlu."

  • "Çok rahat, iyi ki bu botu almışım. Teşekkürler Amazon."
Ürünü İncele

5. Camper Drift Spor Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-09-26T163007.890

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Şık ve kaliteli ancak çok sert bir ayakkabı. Yumuşayacağını da sanmıyorum. Tam numaranızı alın. Ben 41,5 giyiniyorum ancak Camper'da buçuklar yok. 42 büyük geldi 41 dar geldi. 41 alıp bağcıklarını genişleterek kullanıyorum."

  • "Çok rahat ve şık ayakkabı."
Ürünü İncele

6. Camper Peu Touring Erkek Sneaker Bot

Adsız tasarım - 2024-09-26T163136.789

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Rahat ve hafif. Çok rahat bir ayakkabı."

  • "Kışın kullanıyorum ama ilkbahar ve sonbaharda da kullanabileceğini hayal ediyorum. Her zaman olduğu gibi Camper ne estetik ne de çok yönlülük açısından hayal kırıklığına uğratmaz."
Ürünü İncele

7. Camper Drift Trail Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-09-26T163254.833

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Deri ve kumaş karışımı ayakkabıları çok havalı buluyorum. Aldım, pişman olmadım. Öneririm. Çok da rahat."

  • "Ürün çok güzel. Çok klas. Tek bir sıkıntı var, fermuar. Kendi numaranızı aldığınız zaman fermuar kapanmıyor. Mecburen bir numara büyük alıyorsunuz o da ayakta rahatsızlık veriyor. İade etmek zorunda kalıyorsunuz."
Ürünü İncele

8. Camper K201311-031 Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-09-26T163455.852

Kullanıcılar ne diyor?

  • "İnanılmaz rahat, hafif ve yumuşacık."

  • "İlk girişte biraz sert geldi kenarları. Kullandıkça yumuşar sanırım. Hafif olduğu için güzel."
Ürünü İncele

9. Camper K300235-019 Ankle Bot

Adsız tasarım - 2024-09-26T163604.778

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Müthiş rahat ve hafif bir ayakkabı."

  • "Çok hafif ve rahat hem de şık. Kalite kendini gösteriyor."
Ürünü İncele

10. Camper Runner Four Spor Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-09-26T163714.826

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürün gayet şık ve güzel görünüyor. Bugün teslim aldım. Numarama göre tam oturdu. Umarım kalitesi beni üzmez de uzun zaman giyerim."

  • "Rahat ayakkabı. 42 no giyiyorum, 42 no tam oldu. Çorapla giyiyorum. (Çorapsız ayakkabı pek giyilmez. Hem ayağınız çok terler hem de ayağınız vurur.) Camper vegan ayakkabı üretiyor ama bu da keşke vegan malzemeden üretilseydi çok makbule geçerdi. Ayakkabı üretiminde deriden daha sağlam, rahat ve kullanışlı vegan malzemeler var artık. Bütün üreticilerin vegan üretime geçmesi lazım."
Ürünü İncele

11. Camper Karst Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-09-26T163838.983

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok rahat. Camper bağımlısı oldum, Kanyon mağazasından gönderilmiş."

  • "Kendi mağazası ile arasında 1000₺ gibi fiyat oynuyordu. En uygunu Amazon."
Ürünü İncele

12. Camper Pelotas Xlf-k100545 Spor Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-09-26T164008.921

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok rahat ve çok güzel kendi bedeninizi alın."

  • "İhtiyaçlarım doğrultusunda aldım, kombinlemek kolay, kaliteli. Giydiğim en rahat ayakkabı sanırım. Bir seyahatimde 17 saat ayağımda kaldı ve ayağımda ayakkabı olduğunu hatırlamadım bile."
Ürünü İncele

Bu içerik 27 Eylül 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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