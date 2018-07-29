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Yeni sezonda 32 yerli dizi ekranlarda olacak!

DİZİ HABERLERİ  | 29.07.2018 21:01 | Son Güncelleme

Eylül ayında üçte biri, kasımda diğer üçte biri ve Ocak 2019'dan itibaren kalan üçte biri olmak üzere 2018-2019 dizi sezonunda toplam 32 yerli dizi ekranda olacak.

Yeni sezonda 32 yerli dizi ekranlarda olacak!

Posta Gazetesi'nden Mesut Yar'ın, "Yeni Sezonda 32 Yeni Dizi Birden!" başlıklı yazısı şöyle:
"Ve yeni sezonda dizilerin azalacağı konusundaki şaibeli kulislere son verecek noktayı şuraya koyuyorum. Sevgili okur, eylül ayında üçte biri, kasımda diğer üçte biri ve Ocak 2019'dan itibaren kalan üçte biri olmak üzere 2018/2019 dizi sezonunda toplam 32 yerli dizi ekranda olacak.

Şaka gibi geliyor değil mi? Mevcutta devam eden bir o kadar daha dizi var. Sonuç itibarıyla her yıl olduğu gibi bu sezon da ekranlar elli diziyle başlayıp yarısı güme gidecek bir dizi öğütme makinesine dönüşecek.

'Verda'dan tut 'Can Kırıkları'na, 'Gülperi'den tut 'Bir Zamanlar Çukurova'ya, 'Dip'ten tut 'Vuslat'a, 'Koca Koca Yalanlar'dan tut 'Cennet'e kadar ismi de, cismi de, seti de belli olan bu dizilerin hangileri ayakta kalacak, vallahi bilemiyorum.

Bir 'dizi loto' işine girip hayatıma farklı bir tat mı getirsem acaba? Saydığım dizilerden gerçekten farklı tada sahip olanlar iki elin parmak sayısını geçmiyor da."

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Şu dizi işine standart getirilmeli. Dizi süreli çok uzun. Tabi bu durumdan kimse şikayetçi degil. En fazla oyuncular şikayetçi gibi, ama sure kisalirsa parada kısalıcak. Senaristler dizi süresi uzasin diye sapır saçma şeyler yazıyor. Bu kaliteyi düşürüyor. Genelde yabancı dizi izlerim Tam saatinde başlar, 60 dk devam eder, 5 dk iki reklam olur ve tam saatinde biter. Yani süreyi tutturacam diye adamı baymazlar.
yapmayın bu işkenceyi artık..birleşin ayda bir sinema filmi çekin izleyelim...
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