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Yeni Sihirli Annem'de Defne Joy Foster'ın Eda rolü Tara Mcmillen'ın oldu

01.12.2020 16:18 | Son Güncelleme:
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Yeni Sihirli Annem'de Defne Joy Foster'ın Eda rolü Tara Mcmillen'ın oldu

Yeniden çekilen Sihirli Annem'de oyuncular belli olmaya başladı. Bir döneme damga vuran Sihirli Annem'de Defne Joy Foster'ın Eda rolünü Tara Mcmillen'ın canlandıracağı ortaya çıktı.

Sihirli Annem dizisi yeniden sete çıkıyor. Orijinal versiyonunda Defne Joy Foster'ın canlandırdığı Sihirli Annem'in yeni versiyonundaki Eda rolünü oynayacak isim belli oldu.

2011 yılında vefat eden Defne Joy Foster'ın daha önce rol aldığı Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Eda karakterini, dizinin yeni versiyonunda Tara Mcmillen'ın canlandıracağı açıklandı.

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Dizinin yeni versiyonunda Açelya Topaloğlu, Emre Altuğ, Bülent Seyran, Hande Katipoğlu, Nergis Kumbasar, Lale Başar ve Eylem Yıldız gibi isimler yer alıyor.

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SİHİRLİ ANNEM OYUNCULARI

Sihirli Annem, 10'ar bölüm halinde iki sezon olarak çekilecek. Dizinin önemli karakterlerinden olan ve daha önce Gül Onat tarafından canlandırılan 'Perihan'ı ise iddiaya göre Lale Başar oynayacak. Suzan karakteriyle diziye damga vuran Zuhal Topal yerine ise Hande Katipoğlu gelecek.

İnci Türkay'ı tüm Türkiye'ye tanıtan 'Betüş' karakterine ise Açelya Topaloğlu uygun görülürken Avni karakterine ise Bülent Seyran düşünülüyor. Emre Altuğ ise 17 yıl sonra yeniden çekilecek olan 'Sihirli Annem'de 'Sadık' karakterine hayat verecek.


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