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"Yeni Sinema Kanunu ivedilikle Meclisimize sunacağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 21:26 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: - "Yeni yasama döneminde mevcut destek mekanizmalarını çeşitlendirecek, ülkemizi filim çekim merkezi haline getirecek ve film turizmini geliştirecek yeni sinema kanununu ivedilikle meclisimize sunacağız" - "En geç bir ay içerisinde meclise sunmak için gerekli hazırlıklarımızı yapıyoruz"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeni yasama döneminde mevcut destek mekanizmalarını çeşitlendireceklerini belirterek, "Ülkemizi filim çekim merkezi haline getirecek ve film turizmini geliştirecek yeni sinema kanununu ivedilikle meclisimize sunacağız. En geç bir ay içerisinde meclise sunmak için gerekli hazırlıklarımızı yapıyoruz." dedi.

Ersoy, Antalya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 55. Uluslararası Antalya Film Festivali'nin açılış töreninde, Türkiye'nin gözbebeği ve turizmin başkenti Antalya'da dünyaca ünlü sanatçılarla bir arada olmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Festivalin Türkiye'nin markası haline geldiğini vurgulayan Ersoy, bu yıl da zengin içeriği, konuk ettiği dünya sinemasının önemli isimleri ve eser üretimine destek veren film forumuyla Türk sinemasına, ülkenin kültür ve sanat hayatına büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Ersoy, Türk sinemasının son yıllarda baş döndürcü gelişme gösterdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"2002'de 9 olan yerli film sayısı geçtiğimiz yıl 148'e ulaşmış, 2 milyon olan yerli fim izleyici sayısı ise 2017'de 40 milyona ulaşmıştır. Ülkemiz yüzde 56'lık yerli film izlenme oranıyla Avrupa'da ilk sırada, diğer taraftan filmlerimizin dünyanın en değerli film festivallerinden ödüllerle dönmesi de Türk sinemasının dünyada artık tanınmış bir marka haline geldiğinin en açık göstergesi. Ancak çıtayı daha da yükseltmek için atmamız gereken adımlar var. Bu amaçla bir de müjde vermek istiyorum. Yeni yasama döneminde mevcut destek mekanizmalarını çeşitlendirecek, ülkemizi filim çekim merkezi haline getirecek ve film turizmini geliştirecek yeni sinema kanununu ivedilikle meclisimize sunacağız. En geç bir ay içerisinde meclise sunmak için gerekli hazırlıklarımızı yapıyoruz."

Bakan Ersoy, festivalin bugünlere ulaşmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

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antalya film festivali Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Sinema Kanunu

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