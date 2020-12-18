Yeni Skoda Fabia Combi ne zaman üretilecek?

Skoda, kısa süre önce Fabia Combi’yi üreteceğini bildirmişti. Marka, 2021 Fabia'nın ilk aşamada yalnızca hatchback gövde tipiyle satılacağını duyurdu.Alman dergi Auto Motor und Sport'a röportaj veren Thomas Schäfer'den gelen bu açıklamaya göre güncel Fabia Combi, 2022'nin sonuna kadar yeni nesil Fabia hatchback ile birlikte satılacak. Uzun tavanlı Fabia ise, 2023 itibarıyla selefinin yerini alacak. Eklenen bu modellerle Fabia, ailesini tamamlayacak.

YENİ SKODA FABIA İÇİN 3 YIL BEKLENECEK

Skoda Fabia Combi meraklılarına kötü bir haberimiz var. Bu model için minimum 3 yıl beklemek gerekebilir. Ancak rakiplerin aynı segmentteki Station Wagon oyuncuları çoktan yeni yüze geçmeye başladı. Görünüşe göre üretici, Clio Sport Tourer, SEAT Ibiza ST gibi makinelerin ardında yeni jenerasyon Fabia Combi üzerindeki çalışma sürecini zamana yayacak ve muhtemelen çok daha fonksiyonel bir makine ile karşımıza çıkacak.



