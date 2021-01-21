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Yeni Skoda Fabia kameralara yakalandı!

21.01.2021 08:44 | Son Güncelleme:
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Yeni Skoda Fabia kameralara yakalandı!

Süperminiler bir zamanlar olduğu kadar popüler olmasa da, bazı isimler hala büyük bir güce sahip. Hatta küçük bir crossover varyantı tüm bu bilinenleri değiştirecek gibi görünüyor.

Bu, özellikle Ford Fiesta, VW Polo, Renault Clio, Opel Corsa, Peugeot 208, Toyota Yaris ve Skoda Fabia'nın sürekli olarak yılda 100.000 birimin kuzeye hareket ettiği Avrupa pazarlarında geçerlidir. Bununla birlikte Fabia satışları geçen yıl biraz daraldı. Sadece salgın nedeniyle değil, aynı zamanda mevcut modelin yenilenme zamanının gelmesiyle de alakalı. Model 2015'te yenilendi ve hala bu haliyle satışta.

2022-skoda-fabia

TASARIM NASIL OLACAK?

Neyse ki, Çek otomobil üreticisi tamamen yeni bir Fabia'yı tanıtmaya çok yakın ve prototipler şu anda nispeten sınırlı kamuflajla halka açık sokaklara çıkıyor. Elbette, bazı paneller gizlenmiş durumda. Modelin tasarımı hakkında net bir bilgi yok ancak, son nesil çıkan otomobiller yeni modelin tasarımı hakkında bize bilgi verecektir. Ayrıca modelin 2018'de tanıtılan Vision RS hot hatch konseptine çok benzediği de gözlerden kaçmadı. Farlar o kadar ince değil, ancak ızgara hemen hemen aynı ve pencere çizgisi de çok benzer. Ancak arka kısım Polo'dan farklı olarak, bagaj kapağına uzanan daha büyük arka stoplar görülüyor. Bir önceki nesil Polo modelinin stoplarına bu tasarım neredeyse çok benziyor.

2022-skoda-fabia

KOKPİT NASIL OLACAK?

Modelin kokpitinin fotoğrafları ne yazık ki yer almıyor. Beklentiler daha gelişmiş bir multimdedya sistemi ve dijital gösterge paneli. Bunun yanında havalandırma ızgaralarının yenilenmesi de bekleniyor.

2022-skoda-fabia

HANGİ MOTORLAR İLE GELEBİLİR?

Tamamen yeni Skoda Fabia, VW Grubun MQB A0 platformunu üzerinde yükselecek. Manuel ve otomatik şanzıman seçenekleriyle çok çeşitli benzinli ve dizel güç aktarma organları modelde kullanılacak. Ayrıca, raporlar doğru ise gelecek nesil için de Fabia'nın Combi (vagon) varyantı üretilemeye devam edecek.

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