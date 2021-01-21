Yeni Skoda Fabia kameralara yakalandı!

Bu, özellikle Ford Fiesta, VW Polo, Renault Clio, Opel Corsa, Peugeot 208, Toyota Yaris ve Skoda Fabia'nın sürekli olarak yılda 100.000 birimin kuzeye hareket ettiği Avrupa pazarlarında geçerlidir. Bununla birlikte Fabia satışları geçen yıl biraz daraldı. Sadece salgın nedeniyle değil, aynı zamanda mevcut modelin yenilenme zamanının gelmesiyle de alakalı. Model 2015'te yenilendi ve hala bu haliyle satışta.

TASARIM NASIL OLACAK?

Neyse ki, Çek otomobil üreticisi tamamen yeni bir Fabia'yı tanıtmaya çok yakın ve prototipler şu anda nispeten sınırlı kamuflajla halka açık sokaklara çıkıyor. Elbette, bazı paneller gizlenmiş durumda. Modelin tasarımı hakkında net bir bilgi yok ancak, son nesil çıkan otomobiller yeni modelin tasarımı hakkında bize bilgi verecektir. Ayrıca modelin 2018'de tanıtılan Vision RS hot hatch konseptine çok benzediği de gözlerden kaçmadı. Farlar o kadar ince değil, ancak ızgara hemen hemen aynı ve pencere çizgisi de çok benzer. Ancak arka kısım Polo'dan farklı olarak, bagaj kapağına uzanan daha büyük arka stoplar görülüyor. Bir önceki nesil Polo modelinin stoplarına bu tasarım neredeyse çok benziyor.