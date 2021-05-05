Yeni Skoda Fabia tanıtıldı

Modüler MQB-A0 platformu üzerine yapılan Yeni Fabia, Skoda markasının yüksek fonksiyonellik, geniş iç hacim, Simply Clever özelliklerini daha ileriye taşıyarak yenilendi. Škoda ürün gamında 20 yılın üzerinde bir model olan FABİA, son jenerasyonuyla birlikte evrimleşerek her alanda geliştirildi. 22 yılda 4.5 milyondan daha fazla satış adediyle birlikte Fabia, Škoda markasının temel modellerinden biri haline geldi. Fabia, Octavia’nın ardından en çok üretilen Škoda modeli olma unvanıyla da öne çıkıyor. DAHA DİNAMİK TASARIM DİLİ Her detayıyla geliştirilen dördüncü nesil Škoda Fabia, büyüdü ve mevcut tasarım dilini yeni nesle adapte etti. Yeni Fabia atletik duruşu, sportif çizgileri ve keskin ön-arka farlarıyla birlikte, daha dinamik ve duygulara hitap eden bir model haline getirildi. Modüler MQB-A0 platformuna geçiş yapmasıyla birlikte aracın içi ve dışı daha da büyüdü. Škoda’nın kristal tasarım detayları çarpıcı duruşu daha ileriye taşınırken ön kapılarda gövde çizgileriyle birlikte Çek bayrağının karakteristik üçgeni vurgulandı. LED teknolojisine sahip keskin hatlara sahip farlar ise, Škoda’nın kendine özgü büyüyen ön ızgarasıyla birleştirildi.

Dördüncü nesil Škoda Fabia, ilk üç nesil ile karşılaştırıldığında ağırlığını korurken içeride ve dışarıda daha büyük hale getirildi. 4,108 mm uzunluğu ile ilk kez dört metre sınırını aştı. Yeni Fabia mevcut nesle göre 111 mm daha uzun. Aks aralığı 94 mm artarak 2,564 mm olurken, 48 mm artışla genişliği 1,780 mm’ye ulaştı. Artan ölçüleriyle birlikte zaten geniş olan Fabia kabini, daha da iddialı oldu. Škoda aynı zamanda Fabia’nın bagajında da 50 litre ile önemli ölçüde bir artış elde etti. Böylece segmentinin en büyük bagajı hacmini daha da ileriye taşıdı. 380 litre bagaj hacmine sahip Yeni Fabia, koltuklar katlandığında 1.190 litre hacim sunuyor. Škoda, Fabia modelini geliştirirken aracı daha sessiz ve akıcı hale getirmek için kapsamlı aerodinami çalışmaları da gerçekleştirdi. Aerodinamik olarak optimize edilen jantlar ve ön tamponun altında aktif olarak ayarlanan soğutma panjurlarıyla yeni FABİA, B segmentinde bir rekor olacak şekilde 0.28 rüzgar direnci kat sayısına ulaşmayı başardı. Akıllı soğutma panjurları, 120 km/s hızda giderken yakıt tüketimini 100 kilometre başına 0.2 litre düşürdü.

HACİM ARTTIRILIMIŞ Yeni Fabia’nın kabini, duygusal tasarım ve ergonomi arasında kusursuz bir dengeye sahip. Görsel olarak serbest duran karakteristiğiyle bilgi-eğlence sistemi, 9.2 inçe kadar çıkabiliyor. Son teknoloji sistemlerle birlikte Fabia’nın dijital göstergeleri ilk kez 10.25 inç olarak tercih edilebilecek. “Dijital Gösterfe Paneli” sayesinde sürücüler beş farklı temadan kendi tarzlarına uyanı seçebilecekler. Öncekine nesle göre 94 mm daha uzun aks aralığıyla yeni FABİA, özellikle arkadaki yolcular için daha fazla yaşam alanına sahip. Fabia’da artan ferahlık hissi, yenilenen kabin detaylarıyla birlikte daha da ileriye taşındı. Yeni renkler, ambiyans aydınlatmaları ve konfor özellikleriyle birlikte FABİA çok yönlülüğü ve şık tasarımı bir araya getiriyor. Çok fonksiyonlu yeni nesil direksiyon simidi ise, tercihe bağlı olarak sportif üç kollu ve DSG şanzıman için vites kulakçıklarıyla birlikte sürüş keyfini artırıyor. Daha üst segment araçlarda bulunan ısıtmalı ön cam ve ısıtmalı direksiyon gibi birçok özellik Fabia’da da tercih edilebilecek. Ayrıca yeni nesil Fabia’da, çift bölgeli Climatronic klima da yer alacak. Orta konsolun arkasına yerleştirilen hava kanallarıyla birlikte arkadaki yolcular için de konfor artırıldı.

DAHA FAZLA SIMPLY CLEVER Yeni FABİA, geniş iç hacminin yanı sıra her zaman olduğu Simply Clever akılcı çözümleriyle de pratikliği artırıyor. Yeni Fabia’da beşi tamamen yeni ve sekizi ilk kez Fabia’da olmak üzere 43 akılcı çözüm sunuyor. Bu sayede Fabia, günlük kullanımı kolaylaştıran dokunuşlarla öne çıkıyor. Bir Škoda klasiği olan yakıt depo kapağındaki lastik derinlik ölçerli buz kazıyıcı, A sütununda otopark bileti tutucu, sürücü kapısının içerisinde şemsiye gibi detayların yanı sıra tamamen yeni Simply Clever özellikler de yer alıyor. Orta konsolda kredi kartı veya otopark bileti için bir klips, kalem tutması için bir elastik bant yer alıyor. Ön koltukların arasında yer alan çıkarılabilir bardaklık ise daha fazla esneklik sağlarken şanzıman tünelinin üzerindeki alan arkadaki yolcular için küçük eşyalar için saklama gözü olarak kullanılabiliyor. Bagajda esnek ve katlanan bölmeler, opsiyonel panoramik tavan için katlanabilir güneş vizörü, akıllı telefon saklama gözleri, iç dikiz aynasında USB-C girişleri kullanışlılığı artıran özelliklerden sadece birkaçı.