Yeni Skoda Octavia Türkiye’de satışa çıktı

Yeni Skoda Octavia, markanın evrimleşen tasarım diliyle birlikte tamamen yeni ölçülere kavuştu ve bu sayede daha duygusal ve dinamik bir tasarıma sahip oldu. Yeniden tasarlanmış keskin hatlara sahip ön bölümde, ŠKODA imzasını taşıyan markaya has ön ızgara ve daraltılmış LED ön farlar dikkat çekiyor. Octavia’nın profilinde ise her zaman olduğu gibi önden arkaya kesintisiz olarak devam eden Tornado çizgisi yer alıyor ve araca daha dinamik bir görünüm sağlıyor. Octavia, dinamik görünmesinin yanı sıra sadece 0,24 sürtünme katsayısıyla da aerodinamik bir tasarıma sahip olduğunu kanıtlıyor.

Önceki nesile göre 19 mm uzayan Octavia 4,689 mm uzunluğa ve 15 mm artışla 1,829 mm genişliğe sahip oldu. Her zaman olduğu gibi sınıfının standartlarını aşan geniş bir iç hacim sunan Octavia, 2,686 mm dingil mesafesiyle öne çıkıyor. Yeni model, alışıldık geniş ve ferah kabinini bir adım daha ileriye taşıyor. Arkada oturan yolcular ise, daha geniş diz mesafesiyle daha fazla lüksün tadını çıkarabilecekler. Octavia sedanın zaten büyük olan bagaj kapasitesi önceki nesle göre 10 litre daha artırılarak 600 litreye ulaştı. Kullanıcılar elektrikli bagaj kapağı ve sanal pedal sayesinde, Octavia’nın bagajını kolaylıkla açıp kapatabiliyorlar.

HANGİ DONANIM SEÇENEKLERİYLE GELİYOR?

Skoda Octavia , Türkiye’de Elite ve Premium olmak üzere iki donanım seçeneğiyle satışa sunuldu. Her iki versiyon da zengin standart donanımlarıyla öne çıkıyor. Octavia’nın giriş versiyonu olan Elite paketinde Bi-LED ön ve LED arka far grubu, Shift-by-wire şanzıman, 2 kollu DSG yönetme özellikli direksiyon, 8,25 inç Swing multimedya ekranı, 8 hoparlör, Smartlink bağlantı sistemi ve çift bölgeli klima gibi birçok özellik öne çıkıyor. Octavia ‘nın Premium versiyonunda ise, tüm bunlara ek olarka 10,25 inç dijital gösterge, 10 inç Bolero multimedya ekranı, kablosuz Apple CarPlay, KESSY anahtarsız giriş ve çalıştırma, TOP LED arka far grubu ve dinamik sinyal lambaları ve 17 inç Rotare Aero alaşım jantlar yer alıyor.

YENİ ELEKTRİKLİ VİTES DÜĞMESİ

OCTAVIA’nın yeni kabininde öne çıkan özellikler arasında elektrik destekli vites düğmesi, isteğe bağlı olarak sertifikalı ergonomik koltuklar, üç bölgeli klima, arka camlar için güneş perdesi, 5 USB girişi ve 230 Voltluk elektrik bağlantı soketi gibi özellikler bulunuyor. Octavia‘da yer alan yeni elektrik destekli vites düğmesi, DSG şanzımanı yönetmek için yenilik olarak öne çıkıyor. DSG vites kolunun yerini alan bu yeni kontrol modülüne, sürüş modlarını seçmek için orta konsolda bulunan daha şık bir düğme eşlik ediyor.