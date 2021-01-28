Yeni Smart EQ ForTwo Edition BlueDawn karşınızda

Smart, EQ ForTwo'yu yeniden ziyaret etti ve BlueDawn adlı yeni bir özel sürümle 2021 model yılı için otomobili biraz daha iyi hale getirdi.

TASARIMDA NE DEĞİŞTİ?

Otomobilde ön lip, ızgara, yan ayna kapakları, arka difüzör ve tavan tamamen siyah olarak tasarlanmış. Geri kalan tüm ayrıntılar mat renk mavi ile kaplanmış. Hatta otomobilin önünde ve arkasında sunulan “Smart” logoları bile mat siyah olarak geliyor. Sıfır emisyonlu şehir otomobili, Brabus göbek logolarına sahip 16 inçlik monoblok hafif alaşım jantların üzerinde duruyor.

İÇERİDE NE VAR?

Modifikasyon, içeride bir dizi değişimi de beraberinde getirmiş. “Edition Bluedawn” logolu paspaslar ilk dikkat çeken ayrıntılardan. Bunun dışında orta konsolda fiber kaplı çıtalar dikkatlerden kaçmıyor. Cool & Audio Paketi, ısıtmalı koltuklar ve dijital radyo, Almanya'da Pulse ve Prime trim paketlerinde standart olarak sunulan özelliklerden bazılarıdır. Fiyatlandırma, Pulse için vergi dahil 28.920 €, Prime varyantı için 29.229 € olarak belirlenmiş. Kendi pazarına ek olarak, EQ ForTwo Edition BlueDawn, Birleşik Krallık, İtalya, İspanya, Fransa, Portekiz, İsviçre, Macaristan ve Benelüks'te de mevcut olacak.