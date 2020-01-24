Yeni sosyal medya trendi: İki blok da aynı renk mi?

İngiltere'de yayınlanan 'Günaydın İngiltere' isimli programın sunucusu 52 yaşındaki Kate Garraway fanlarını büyük bir ikileme sürükledi. Zira paylaştığı bir fotoğrafta optik bir ilüzyon takipçiler tarafından 'inanılmaz' olarak nitelendi.

Farklı gri tonunda görünen iki bloğun arasına parmağınınızı aradaki beyaz boşluğa koyunca bloklar aynı renkte görülüyor.

Sosyal medya kullanıcılarını heyecanlandıran bu paylaşıma çok sayıda yorum geldi.

Bilim insanlarının bu göz aldanmasına verdiği isim 1960'lı yıllarda adı konan 'Cornsweet İlüzyonu'.

Psikolog Tom Cornsweet tarafından ismi konulan ilüzyona göre insanların üç boyutlu objeleri farklı tonlarda algılanması üzerine ne kadar gölge düştüğüyle alakalı.

Çok sayıda insan üstteki bloğu daha karanlık görüyor ancak iki blokta aynı tonda.

