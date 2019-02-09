"Yeni statüyle çalışanların hakkının gözetildiği ortam sağlanmalı"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, belediye çalışanlarının statü karmaşasının giderilmesi gerektiğini belirterek, "Aynı masada, aynı odada 7-8 grup arkadaş var, bu doğru değil. Yeni bir statüyle mutlaka çalışanların hakkının gözetildiği bir ortamın sağlanması lazım." dedi. Özhaseki, Memur Sendikaları Konfederasyonuna (Memur-Sen) bağlı Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikasının (Bem-Bir-Sen) Büyük Anadolu Termal Otel'de düzenlenen 6. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Genel Kurul'un açılışında konuşan Özhaseki, Türkiye'deki şehircilik anlayışı olarak ortaya çıkan manzarada iki tespitin bulunduğunu, bunlardan birincisinin kimliksiz şehirler, ikincisinin ise sağlıksız yapılar olduğunu söyledi. Özhaseki, "Bir medeniyet adı koymak icap edilse, 'Ne diyebiliriz bu şehirlere?' denilse, herhalde olsa olsa 'arabesk medeniyet' denilebilir. Kocaman binalar, yanında öksüz kalmış bir tarihi yapı, onun yanında gecekondu, onun yanında üç katlı evler. Hepsi iç içe girmiş vaziyette." değerlendirmesinde bulundu.

Bunun Türkiye'ye yakışmadığını vurgulayan Özhaseki, bu durumu yeniden tersine çevirerek, işin başından başlayarak yeni bir anlayışı ortaya koymaları gerektiğini kaydetti. Özhaseki, 1994'te ortaya konulan belediyecilik anlayışından örnekler verdi, AK Parti dönemindeki belediyeciliği ve yapılanları anlattı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde yapılan hizmetlerin birçoğu için devletin cebinden para çıkmadığını vurgulayan Özhaseki, "Ama ben biliyorum ki Kocaeli'de sol bir kafa, benim yaptırdığım barajın dörtte bir büyüklüğünde bir baraj yaptı, 3,5 milyar dolar devleti borçlandırdı. Yani Ankara Büyükşehir Belediyesinin yatırım bütçesinin 10 misli. Geçenlerde Kocaeli Belediye Başkanımızı aradım, ayda 15 milyon dolar hala borç ödemeye devam ediyor. Bu nasıl bir iştir?" diye konuştu. - "Tamamının verilmesi lazım, sözüm benim" Belediyelerde çalışanların statüsüyle ilgili yaşanan karmaşaya dikkati çeken Özhaseki, şunları söyledi: "Belediye çalışanlarının statü karmaşasının giderilmesi gerek. Aynı masada, aynı odada 7-8 grup arkadaş var. Bunların bir an önce giderilmesi, bunların bitmesi lazım. Doğru değil. Yeni bir statüyle mutlaka çalışanların hakkının gözetildiği bir ortamın sağlanması lazım. Bir taraftan belki de belediyelerin kendi meclislerinde yapacakları işler var, bir taraftan da kanunen düzenlemeye muhtaç işler var. Bunların bir an önce düzenlenip ortaya konması lazım. Bu noktada bana düşen neyse, üzerime düşeni yapmaya çalışacağım. Belediye başkanı olduğumda en azından sosyal denge tazminatı, bunların konması için uğraşmış, mücadele etmiş bir kardeşinizim. Bunun yüzde 50 verilmesi ne demek, öyle şey olabilir mi? Tamamının verilmesi lazım, sözüm benim."

Özhaseki, büyük bir titizlikle ve gayretle şehirleri yeniden inşa etmeleri gerektiğine işaret ederek, Ankara'nın sorunlarını ve neler yapılması gerektiğini çok iyi bildiklerinin altını çizdi. Özhaseki, "En azından çalışan arkadaşlarımızın durumunun iyileştirilmesi, hanım kardeşlerimizin kreş gibi yerlere kavuşarak gözlerinin arkada olmaması lazım. Çalışanlarımızın mutluluğundan başlayarak tüm şehrin mutluluğuna gidecek yolda doğru adımlar atmalıyız." diye konuştu. - Uslu: "Atacağınız ilk imzalardan biri sosyal denge sözleşmesi olsun" Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu da Özhaseki'nin aynı zamanda AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olması dolayısıyla bütün yerel yönetimlere mahsus taleplerini sıralamak istediğini belirterek, "Biz Bem-Bir-Sen olarak 3600 ek gösterge konusunda tabandan tepeye bütün kamu görevlilerinin, özellikle yerel yönetim memurlarının dikkate alınmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı. Uslu, itfaiye ve zabıta kadrosunda görev yapanların yıpranma tazminatı konusundaki mağduriyetlerinin giderilmesini beklediklerini söyledi.