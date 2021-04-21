Yeni Süper Lig Girişiminde Çatlak Büyüyor

Avrupa’da 12 futbol kulübünün yeni Süper Lig kurma girişimi, eleştiriler karşısında bazı kurucu kulüplerin geri çekilmesiyle rafa kaldırıldı.
Futbol hayranları ve diğer kulüplerin yanı sıra İngiliz kraliyet ailesi dahil çeşitli siyasi çevrelerin de karşı çıktığı yeni lig projesinden, dün altı İngiliz kulüp geri çekildi. Bugün de İspanya kulübü Atletico Madrid ile İtalyan kulüp Milan’ın projeye dahil olmaktan vazgeçtikleri belirtiliyor.
Atletico Madrid ve Milan’ın da geri adım attığı haberlerini Reuters haber ajansına doğrulayan Juventus yöneticisi Andrea Agnelli, “Ben projenin değerine hala inanıyorum” ifadelerini kullandı. Angelli, Süper Lig planının gerçekleşmesi halinde “dünyadaki en iyi müsabaka platformu” olacağını ileri sürmekle beraber, “Ancak belli ki, şu an bu proje devam etmiyor” dedi.
Inter Milan kulübüne yakın bir kaynak, yaşanan son gelişmeler karşısında projeye artık sıcak bakmadıklarını Reuters’a daha önce bildirmişti.
Futbol dünyasında eleştirilerin odağı olan girişim, İngiliz kulüpler Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham Hotspur; İtalyan kulüpler Juventus, Inter ve AC Milan ve İspanya’nın Real Madrid, Barcelona ve Atletico kulüplerinin yöneticileri tarafından Pazar günü açıklanmıştı.
Açıklamanın sadece iki gün sonrasında önce İngiliz kulüplerinin geri çekildiği projeyle ilgili olarak şu ana kadar Juventus, AC Milan, Barcelona ve Real Madrid’den henüz geri adım mesajı gelmiş değil ancak bu kulüplerden de kısa süre içinde açıklama gelmesi bekleniyor.
Liverpool yöneticisinden hayranlara özür mesajı
Liverpool kulübü yöneticisi John Henry, kulübün resmi internet sayfasında yayınlanan bir görüntülü mesajda özür diledi ve “Bu proje aslında hayranların desteği olmadan yürümeyecekti. Son birkaç gündür yaşanan gereksiz olumsuzluklardan ben tek başıma sorumluyum. Bu asla unutmayacağım birşey. Bu durum, hayranların bugün sahip oldukları ve her zamanda sahip olmaya haklı olarak devam edecekleri gücü gösteriyor” ifadelerini kullandı.
Başta futbol hayranları olmak üzere birçok kesimden sert eleştiriler alan Süper Lig projesi sorumluları, dün yayınladıkları ortak mesajda yeniden değerlendirme yapacaklarını söylemiş ancak projeyi tamamen iptal ettiklerini belirtmemişlerdi.
Süper Lig kurucuları, bu yeni lig sayesinde daha fazla gelir sağlayarak daha adil bir mali paylaşım sağlayacaklarını iddia ederek bu girişimi başlatmışlardı. Ancak projeye karşı çıkanlar ise önerilen yeni ligin sadece büyük kulüplerin gücünü arttıracağı görüşünde.
Johnson: “Ulusal sporumuzu korumaya devam etmek zorundayız”
İngiliz kulüplerin dün projeden geri çekilmesinin ardından hayran kitleleri bu karar karşısında memnuniyetlerini ifade ederken, İngiliz Başbakan Boris Johnson da “Bu, futbol hayranları, kulüpler ve ülkemizdeki topluluklar için doğru bir sonuç. El üstünde tutulan ulusal sporumuzu korumaya devam etmek zorundayız” şeklinde konuştu.
Manchester City defans oyuncusu Benjamin Mendy de, “Futbol açısından ne güzel bir gün! Oynamaya, mücadele etmeye, hayal kurmaya devam edelim!” dedi.
Projede geri adım atıldığı haberi ayrıca bugün İngiliz basınında gazetelerin baş sayfalarında yer aldı. Daily Mail’in “Aç Gözlülüğün Yenilgisi” manşeti göze çarparken, Daily Telegraph’teki haberde de projenin durması “hayranların zaferi” olarak nitelendirildi. Times’ın konuyla ilgili haberinde de kulüp yönetimlerinin “hayranların önünde eğildiği” yorumu yapıldı.
Avrupa Konseyi’nden üst düzey bir yetkili de yeni lig kararının “talihsiz bir girişim” olduğunu söyleyerek spordan sorumlu ülke yetkililerini yaşananlar karşısında acil olarak toplanması gerektiğini savundu.
Her ne kadar yeni Süper Lig projesi şu an için durmuş gibi görünse de bu girişim karşısında duyulan öfkenin bir süre daha devam edeceği tahmin ediliyor.