Yeni Süper Lig Girişiminde Çatlak Büyüyor

Avrupa’da 12 futbol kulübünün yeni Süper Lig kurma girişimi, eleştiriler karşısında bazı kurucu kulüplerin geri çekilmesiyle rafa kaldırıldı. Futbol hayranları ve diğer kulüplerin yanı sıra İngiliz kraliyet ailesi dahil çeşitli siyasi çevrelerin de karşı çıktığı yeni lig projesinden, dün altı İngiliz kulüp geri çekildi. Bugün de İspanya kulübü Atletico Madrid ile İtalyan kulüp Milan’ın projeye dahil olmaktan vazgeçtikleri belirtiliyor. Atletico Madrid ve Milan’ın da geri adım attığı haberlerini Reuters haber ajansına doğrulayan Juventus yöneticisi Andrea Agnelli, “Ben projenin değerine hala inanıyorum” ifadelerini kullandı. Angelli, Süper Lig planının gerçekleşmesi halinde “dünyadaki en iyi müsabaka platformu” olacağını ileri sürmekle beraber, “Ancak belli ki, şu an bu proje devam etmiyor” dedi. Inter Milan kulübüne yakın bir kaynak, yaşanan son gelişmeler karşısında projeye artık sıcak bakmadıklarını Reuters’a daha önce bildirmişti. Futbol dünyasında eleştirilerin odağı olan girişim, İngiliz kulüpler Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham Hotspur; İtalyan kulüpler Juventus, Inter ve AC Milan ve İspanya’nın Real Madrid, Barcelona ve Atletico kulüplerinin yöneticileri tarafından Pazar günü açıklanmıştı.

Açıklamanın sadece iki gün sonrasında önce İngiliz kulüplerinin geri çekildiği projeyle ilgili olarak şu ana kadar Juventus, AC Milan, Barcelona ve Real Madrid’den henüz geri adım mesajı gelmiş değil ancak bu kulüplerden de kısa süre içinde açıklama gelmesi bekleniyor. Liverpool yöneticisinden hayranlara özür mesajı Liverpool kulübü yöneticisi John Henry, kulübün resmi internet sayfasında yayınlanan bir görüntülü mesajda özür diledi ve “Bu proje aslında hayranların desteği olmadan yürümeyecekti. Son birkaç gündür yaşanan gereksiz olumsuzluklardan ben tek başıma sorumluyum. Bu asla unutmayacağım birşey. Bu durum, hayranların bugün sahip oldukları ve her zamanda sahip olmaya haklı olarak devam edecekleri gücü gösteriyor” ifadelerini kullandı. Başta futbol hayranları olmak üzere birçok kesimden sert eleştiriler alan Süper Lig projesi sorumluları, dün yayınladıkları ortak mesajda yeniden değerlendirme yapacaklarını söylemiş ancak projeyi tamamen iptal ettiklerini belirtmemişlerdi.