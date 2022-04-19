"Yeni takviye aşı Omicron'a karşı daha etkili"

Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna, Corona virüsünün Beta varyantını ve Corona virüsünün orijinalini hedef alacak şekilde tasarlanan yeni bir COVID-19 takviye aşısının, Omicron dahil bazı virüs varyantlarına karşı daha fazla bağışıklık sağladığını açıkladı.

Moderna’dan bugün yapılan açıklamada, alınan sonuçların, şirketin gelecekte iki COVID-19 varyantı için yaptığı aşı planları açısından olumlu olduğu kaydedildi.

Moderna uzmanı Dr. Jacqueline Miller, şirketin kısa süre içinde, Beta varyantı dahil çift değerli aşının ruhsatlandırılması için başvuruda bulunmak gibi bir planı olmadığını kaydetti. Moderna, bunun yerine, gelecekte geliştirilecek ve Omicron varyantını hedef alacak çift değerli bir aşının temel çalışmalarını yapmak üzere elde edilen verileri Amerika Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) sunacağını bildirdi.

Şirket, Beta varyantını içeren çift değerli aşının Omicron varyantına karşı, aşının yapılmasından sonraki birinci ve altıncı aylarda, orijinal aşıya kıyasla daha fazla antikor titreleri içerdiğini kaydetti.

Çift değerli aşının, aşının içeriğinde yer almayan varyantlara karşı da daha yüksek antikor yanıtı sağlamasının özellikle cesaret verici olduğu bildirildi.

Moderna'nın mRNA 1273.211 olarak adlandırdığı 50 mikrogramlık çift değerli takviye aşısı, 300 kişi üzerinde denendi.

Öte yandan Moderna, Omicron varyantına özel aşıyla orijinal aşının birleştirildiği farklı bir çift değerli aşıyı daha test etmeye başladı.

Şirket, sadece Omicron varyantını hedef alan tek değerli bir aşıyı da testten geçiriyor.

Dr. Jacqueline Miller, "Sonbahara hazır olmak için risk altında imalata başlamak zorundaydık. Değerlendirdiğimiz verilere dayanarak, çift değerli aşının daha uzun ve dayanıklı koruma sağlamak için en iyi yöntem olduğuna inanıyoruz" şeklinde konuştu.

