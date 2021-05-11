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Yeni Tam Elektrikli SUV’una “Solterra” ortaya çıktı

11.05.2021 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Subaru Corporation bugün, Subaru'nun tamamen yeni global tam elektrikli SUV'unun " Solterra " olarak adlandırılacağını ve 2022'de satışa sunulmasının planlandığını duyurdu.

Yeni Tam Elektrikli SUV’una “Solterra” ortaya çıktı

Subaru’nun tam elektrikli C segmenti SUV aracı olan "Solterra", Batarya Beslemeli Elektrikli Araçlara (BEV) özel olarak tasarlanan e-Subaru Global Platformu üzerine tasarlanacak olan ilk Subaru araç olacak. Subaru ve Toyota tarafından ortaklaşa geliştirilen e-Subaru Global platformu, bir aracın önü, merkezi ve arkası gibi birden çok modülünü ve komponentini birleştirerek çeşitli araç türlerinin verimli bir şekilde piyasaya sürülmesini sağlıyor. İki şirket, tecrübe ve bilgi birikimlerini tamamen yeni bir platform oluşturmak için bir araya getirirken, Subaru, her zaman peşinde olduğu üstün pasif güvenlik ve araç stabilitesini de bu özel BEV (Batarya Beslemeli Elektrikli Araç) platformunda hayata geçirmeyi hedefliyor.

Sadece platform değil, yeni SUV “Solterra”’ da Subaru ve Toyota tarafından ortaklaşa geliştirildi ve bu kapsamlı iş birliği çerçevesi, ürün planlaması, tasarım ve performans değerlendirmelerini de içeriyor. Bu geliştirme kapsamında, iki şirket, Subaru’nun uzun yıllara dayanan dört tekerlekten çekiş (AWD) teknolojisi ile Toyota’nın olağanüstü araç elektrifikasyon teknolojisinden kaynaklanan güçlerini, yalnızca tam elektrikli bir aracın sunabileceği özelliklere sahip yeni bir SUV oluşturmak amacıyla birleştirdi.

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" Solterra " adı, "Güneş" ve "Dünya" anlamına gelen Latince kelimeler olan "SOL" ve "TERRA" sözcüklerinin birleştirilmesinden oluşuyor. Subaru, yeni elektrikli aracına bu adı, doğaya duyduğu minnettarlığı göstermek ve müşterileriyle birlikte doğayla uyum içinde yaşama biçimini daha da geliştirmek ve, geleneksel Subaru SUV araçların istenilen her yere gidebilme yeteneklerini tam elektrikli bir araçta sunma taahhüdünü yerine getirmek için verdi.

“Solterra”, Subaru SUV araçlar, Ascent, Outback, orester ve Subaru XV serisine katılacak ve 2022'nin ortasında Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avrupa ve Çin pazarlarında satışa sunulacak.

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