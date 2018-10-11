‘Yeni Tanıkların Brunson Davasıyla İlgisi Yok’

Savcıların 'Kılıç' lakabıyla hitap ettikleri bir tanık, Brunson'un eşini Türkiye'nin batı bölgesinde dini bir toplantıda gördüğünü iddia ediyor. Hürriyet gazetesinde yayınlanan tanık ifadesinde, sözkonusu toplantının Kılıç'ı “rahatsız” ettiği ifadesi yer alıyor.

2016 yılının Ekim ayında tutuklanan ve geçen Temmuz ayından bu yana ev hapsinde tutulan Brunson, Cuma günü yeniden hakim karşısına çıkacak. Cuma günkü duruşmada iki yeni gizli tanığın da dinlenmesi bekleniyor. Ancak Brunson'un avukatı Cem Halavurt yeni tanıkların ifadelerinin davayla ilgili olmadığını söylüyor.

20 yıldan fazla bir süredir Türkiye'de yaşayan North Carolina'lı rahip Brunson'a karşı açılan dava, Ankara ile Washington arasındaki diplomatik krize yol açtı. Amerika, dava nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uyguladı ve Başkan Donald Trump Türkiye'yi kınadı.

Avukat Halavurt Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, bu toplantının müvekkilinin hapiste olduğu sırada yapıldığını belirtti ve 'Bu olaylar müvekkilimle ilgili değil' dedi.

Duruşmada yeni tanıkların ifadelerinin dinlenip-dinlenmeyeceği kararı, İzmir'deki mahkeme tarafından verilecek.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Çarşamba günü yaptığı bir açıklamada, Brunson'un Cuma günü yapılacak duruşmada serbest bırakılmasının önemli bir adım olacağını ve Türkiye için doğru olanın da bu olduğunu söyledi.

Brunson, PKK militanları ve 2016 yılındaki darbe girişiminden sorumlu tutulan Fethullah Gülen destekçileriyle bağlantılı olmakla suçlanıyor. Brunson suçlamaları reddediyor. Amerika da Brunson'un hemen serbest bırakılmasını talep ediyor.

2016 yılının Ekim ayından bu yana tutuklu ve son birkaç aydır da ev hapsinde olan Brunson suçlu bulunması halinde 35 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Davayı yürüten savcının yerine geçen ay başka bir savcı göreve getirildi. Avukat Halavurt, bu değişikliğin siyasi durumların değiştiğine işaret edebileceğini söyledi ve bundan memnun olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Trump yönetiminden gelen baskıya rağmen, yargı üzerinde etkisi olmadığını ve Brunson'un dava kararını mahkemelerin vereceğini söylüyor.

