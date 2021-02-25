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  4. Yeni tanıştığı kişi tarafından katledilmişti: Genç kızdan geriye bu görüntüler kaldı

Yeni tanıştığı kişi tarafından katledilmişti: Genç kızdan geriye bu görüntüler kaldı

25.02.2021 07:13 | Son Güncelleme:
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Yeni tanıştığı kişi tarafından katledilmişti: Genç kızdan geriye bu görüntüler kaldı

İzmir’in Menderes ilçesinde yeni tanıştığı T.Ö.İ, tarafından boğularak öldürülen ve cesedi battaniyeye sarılarak ormana atılan Ayşe Nazlı Kınacı’dan geriye, İzmirli sanatçı Mikrop Hikmet ile dans ettiği görüntüler ortaya çıktı.

Olay, 19 Şubat akşamı saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi Yarentepe mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, ağaçların arasında, otlarla gizlenmiş, battaniyeye sarılı bir kadın cesedi bulundu. Yapılan incelemede cesedin Ayşe Nazlı Kınacı’ya (20) ait olduğu ve Kınacı’nın yakınlarının 15 Şubat tarihinde Alsancak Polis Merkezi’ne kayıp başvurusunda bulunduğu tespit edildi. Durumun bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Olay Yeri İnceleme ekipleri, battaniyeye sarılı cesedin bulunduğu yerde çalışma yaparken, Kınacı’nın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek, Ayşe Nazlı Kınacı’nın bölgeden bir otomobile binerek gittiğini tespit etti. Aracın plakasından yola çıkan ekipler, aracın T.Ö.İ isimli bir kişiye ait olduğunu belirlerken, şüpheli, Seferihisar ilçesinde jandarma tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi. Sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürülen T.Ö.İ.’nin çelişkili ifadeler verdiği, daha sonra da cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. T.Ö.İ.’nin ifadesinde, Ayşe Nazlı Kınacı ile parkta tanıştığını, daha sonra araçla Ürkmez Baraj mevkiine gittiklerini, burada birlikte vakit geçirdiklerini, daha sonra Ayşe Nazlı Kınacı ile kavga ettiklerini ve sinirlenmesi üzerine Kınacı’yı elleri ile boğduğunu söylediği öğrenildi.

Cinayet zanlısı T.Ö.İ., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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GERİYE NEŞE DOLU ANLARI KALDI

Vahşice katledilen Ayşe Nazlı Kınacı’dan geriye ise mutluluk dolu anları kaldı. Kınacı’nın 2019 yılında, İzmirli sanatçı Mikrop Hikmet lakaplı Hikmet Durmuş ile bir mekanda neşe ile dans ettiği görüntüler, sosyal medyada ilgi çekti. 2 yıl önce Ayşe Nazlı Kınacı henüz 18 yaşındayken dans ettiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan Mikrop Hikmet, üzüntüsünü açıklamaya yansıttı. Sosyal medyada açıklama yapan Mikrop Hikmet, "İlk defa o gün tanışmıştık... O zaman Ayşe Nazlı 18 yaşındaydı... Katledildi ve yaşı 20... Gencecik kız ... O günü dün gibi hatırlıyorum gencecik kızımızı.. Ailesine başsağlığı diliyorum kızımıza rahmet diliyorum" diye konuştu.

(İHA)

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