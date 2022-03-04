Yeni Tarım Bakanı Vahit Kirişçi, Eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin görevinden affını istemesi sonrası göreve atandı. AK Parti 23. dönem Adana eski milletvekili olan Kirişçi'nin hayatı ve biyografisi vatandaşlar tarafından merak edildi. Bu kapsamda Yeni Tarım Bakanı Vahit Kirişçi kimdir? Vahit Kirişçi ne iş yapıyor? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. Bakan Kirişçi'nin hayatı ve biyografisini sizler için derledik.

YENİ TARIM BAKANI VAHİT KİRİŞÇİ KİMDİR?

Yeni Tarım Bakanı Vahit Kirişci, 4 Aralık 1960'da, Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi.

Vahit Kirişçi'nin babasının adı Mustafa, annesinin adı Saniye'dir.

Ziraat Yüksek Mühendisi ve Öğretim Üyesi; Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisansını Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde, doktorasını İngiltere Cranfield Üniversitesi'nde tamamladı.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nda teknik eleman olarak çalıştı. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak ders verdi. 1995'te doçent, 2001'de profesör oldu. 16'sı yabancı dilde olmak üzere, toplam 55 adet makale, kitap, komisyon raporu ve bildiri türünde yayın yaptı. Birçok sivil toplum kuruluşunda yönetici olarak görev üstlendi.

ve 23. Dönem Adana Milletvekili. 22. Dönem'de Türkiye AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesi oldu ve Başkanvekilliği görevinde bulundu. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü. 23. Dönem'de aynı Komisyon'un Başkanlığına yeniden seçildi.

İngilizce bilen Kirişci, evli ve 3 çocuk babasıdır.

VAHİT KİRİŞÇİ NE İŞ YAPIYOR?

Yeni Tarım Bakanı Vahit Kirişci, siyasetçidir. Bir dönem Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nda teknik eleman olarak çalışmış ayrıca Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak ders vermiştir.

